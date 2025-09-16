सेक्सी Priya Prakash को भूले तो नहीं? देखिए उनका लिप-लॉक वाला Video

Priya Prakash Varrier kissing Scene: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री (malyalam Film industry) हमेशा से अपने रियलिस्टिक कंटेंट और खूबसूरत कहानियों के लिए जानी जाती है. साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 4 ईयर्स (4 Years) ने भी दर्शकों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई. इस फिल्म का निर्देशन Ranjith Sankar ने किया और इसे प्रोड्यूस किया है Dreams n’ Beyond ने. फिल्म की कहानी कॉलेज लाइफ, रिश्तों की जटिलता और प्यार के उतार-चढ़ाव के इर्द-गिर्द घूमती है.

बात करें मुख्य किरदार की तो इसमें Sarjano Khalid और Priya Prakash Varrier ने अहम किरदार निभाए हैं, जिनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा. प्रिया का इस फिल्म में जबरदस्त किसिंग सीन फिल्माया गया जिसे देख आपके भी होंठ सूख जाएंगे.

कब रिलीज हुई थी फिल्म

फिल्म 4 Years का प्लॉट दो कॉलेज स्टूडेंट्स के रिश्ते पर आधारित है, जो चार सालों तक साथ रहने के बाद अपने-अपने करियर और भविष्य को लेकर कंफ्यूजन में फंस जाते हैं. यह फिल्म युवाओं के लिए खासतौर पर रिलेटेबल है क्योंकि इसमें दोस्ती, प्यार और ब्रेकअप के इमोशंस को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से दिखाया गया है. हालांकि, ये फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी, लेकिन उनके फैंस के लिए उनकी किसिंग और इंटीमेट सीन अबतक ताजा है.

इस वीडियो ने दिलाई पॉपुलैरिटी

इस फिल्म की वजह से एक बार फिर चर्चा में आईं Priya Prakash Varrier, जिन्हें पहले ही सोशल मीडिया पर wink girl के नाम से अपार लोकप्रियता मिल चुकी थी. दरअसल, उनकी फिल्म Oru Adaar Love का एक छोटा सा वीडियो क्लिप, जिसमें वह क्लासरूम में आंख मारती हैं, इंटरनेट पर धमाल मचा चुका था. उस 10-सेकंड की झलक ने उन्हें रातोंरात National Crush बना दिया था. लाखों फैंस ने उस वीडियो को शेयर किया और Priya Prakash Varrier देखते ही देखते सोशल मीडिया सेंसेशन बन गईं.