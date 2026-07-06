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ओटीटी पर दो दिन में नंबर 1 बनी प्रीतम-पेड्रो की जोड़ी, सोशल मीडिया पर हो रही वाहवाही, बेहतरीन है कहानी

सोशल मीडिया पर प्रीतम-पेड्रो की जोड़ी काफी पसंद की जा रही है. ये सीरीज दर्शकों को इतनी पसंद आ रही है कि रिलीज के दो दिन बाद ही जियो हॉटस्टार पर नंबर 1 बनी हुई है. अरशद वारसी और वीर हिरानी को एक साथ काफी पसंद किया जा रहा है.

By: Deepika Pandey | Published: July 6, 2026 2:31:49 PM IST

प्रीतम एंड पेड्रो वेब सीरीज
प्रीतम एंड पेड्रो वेब सीरीज


Pritam Pedro Web Series: इन दिनों सोशल मीडिया पर अरशद वारसी की नई सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो काफी चर्चा में है. जिन्होंने भी ये सीरीज देखी, वो इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाए. सोशल मीडिया पर इसकी जमकर वाहवाही हो रही है. 6 एपिसोड वाली ये सीरीज लोगों को काफी पसंद आ रही है और जमकर ऑडियंस का दिल जीत रही है. इसके कारण ये सीरीज ओटीटी पर नंबर वन बनी हुई है. आपको बता दें कि ये वेब सीरीज 3 जुलाई को ओटीटी पर रिलीज हुई थी. इसे जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है. 

दर्शकों को पसंद आ रही प्रीतम-पेड्रो की जोड़ी

इस सीरीज को हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी ने किया है. उन्होंने इस सीरीज से अपने बेटे वीर हिरानी को भी लीड एक्टर के तौर पर लॉन्च किया है. ओटीटी पर रिलीज होते ही सीरीज ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया. लोगों को प्रीतम और पेड्रो की जोड़ी काफी पसंद आ रही है. फिल्म की कहानी हर किसी का दिल जीत रही है. बता दें कि प्रीतम एंड पेड्रो की स्टोरी 6 एपिसोड में दिखाई गई है, जिसमें साइबर, सस्पेंस और कॉमेडी का भरपूर ड्रामा है. 

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क्या है फिल्म की कहानी?

इस सीरीज में दिखाया गया है कि एक क्राइम ब्रांच के अधिकारी को साइबर क्राइम में शिफ्ट कर दिया जाता है. इसी दौरान उसकी मुलाकात प्रीतम से होती है, जो 15 मिनट में एटीएम ढूंढ देता है. इसके बाद क्राइम ब्रांच अधिकारी और हैकर की जोड़ी मिलकर एक बच्चे को ढूंढती है और फिर ब्लू व्हेल गेम से बच्चों और उनके परिवार को जागरुक करते हैं. वे एक के बाद एक मुसीबत में फंसते हैं और बाहर निकलते हैं. फिल्म में विक्रांत मेसी ने साइबर हैकर का किरदार निभाया है, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए प्रीतम को परेशान करता है और बाद में सुधर जाता है. 

जियो हॉटस्टार पर बनी नंबर 1

साइबर क्राइम की ये अनोखी फनी और सस्पेंस वाली सीरीज लोगों को काफी पसंद आ रही है और लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. ये सीरीज जियो हॉटस्टार पर नंबर 1 पर है. इस सीरीज में अरशद वारसी, वीर हिरानी, मोना और विक्रांत मेसी जैसे बेहतरीन एक्टर्स हैं. 

ये भी पढ़ें: बचपन में खोई मां, 10 साल के संघर्ष से चमका ये सितारा; फिर सट्टेबाजी की लत ने कर दिया दर्दनाक अंत

Tags: Pritam and Pedro
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