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Prince Narula Yuvika Choudhary: तलाक की अफवाहों पर प्रिंस नरूला ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है सच्चाई, कहा; ‘अब हम साथ नहीं…’

नेहा धूपिया और अंगद बेदी के चैट शो 'डबल डेट' में प्रिंस नरूला ने अपने और अपनी पत्नी युविका चौधरी के रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कैसे उनकी एक बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया.

By: Shivangi Shukla | Published: July 9, 2026 5:18:19 PM IST

प्रिंस नरूला और युविका चौधरी
प्रिंस नरूला और युविका चौधरी


प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने आखिरकार अपने तलाक को लेकर चल रही अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कि आखिर इन अफवाहों की शुरुआत कैसे हुई.

नेहा धूपिया और अंगद बेदी के चैट शो ‘डबल डेट’ में उपस्थित होकर प्रिंस नरूला ने बताया कि कैसे एक व्लॉग की एक लाइन को गलत संदर्भ में लिया गया था.

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क्या है पूरा मामला 

प्रिंस नरूला ने बताया कि उनके और उनकी पत्नी के बीच अलगाव की खबरें एक लाइन से शुरू हुई थीं, जो उन्होंने अपने व्लॉग में कही थी. उनका कहना है कि  लोगों ने उनकी उस लाइन को गलत समझ लिया. प्रिंस नरूला ने कहा, “उस व्लॉग में लोगों ने कई बातें गलत समझ लीं. वह एक दौर था; उस समय मैं बहुत दबाव में था, और गर्भावस्था के दौरान एक ऐसा समय आया जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ कैसे संभालूं. मैं घर बनवा रहा था, काम कर रहा था, एक साथ कई काम चल रहे थे, और मैं चाहता था कि बच्चा नए घर में आए. उस समय मैंने युविका को धूल से होने वाली एलर्जी से बचने के लिए उसकी मां के घर रहने को कहा, और उसी दौरान मैंने एक व्लॉग में कहा ‘हम अब साथ नहीं रहते.’ मेरा मतलब था ‘वो अपने घर पे थी, मैं अपने घर पे’ – लोगों ने मान लिया कि इसका मतलब है कि हम अब साथ नहीं रहते; हम सिर्फ दूरी के हिसाब से अलग थे.”

व्लॉग के बारे में

अपनी बेटी के जन्म के तुरंत बाद, दंपति ने अलग-अलग व्लॉग साझा करके सबका ध्यान आकर्षित किया, जिनमें मतभेदों की ओर इशारा किया गया था. प्रिंस ने एक यूट्यूब व्लॉग में दावा किया कि उन्हें डिलीवरी के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी और उन्होंने इस मामले को लेकर युविका और उनके परिवार की आलोचना की. वहीं युविका ने बाद में अपने व्लॉग में जवाब देते हुए कहा कि वह अपने निजी रिश्ते के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं करेंगी. उनके वीडियो के बाद, प्रिंस ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक रहस्यमय मैसेज शेयर किया. हालांकि उन्होंने युविका का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह घटनाओं के उनके संस्करण पर सवाल उठा रहे थे और उन पर मनगढ़ंत कहानियां बनाने का आरोप लगा रहे थे. 

प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो!

हाल ही में दोनों के बीच अलगाव की खबरों ने तब और तूल पकड़ लिया जब फैंस ने गौर किया कि यह कपल अब इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो नहीं कर रहा है, जिससे उनके रिश्ते को लेकर नए सिरे से अटकलें लगने लगी हैं. सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों ने तुरंत प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित किया, और कई लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही है. अब तक, न तो प्रिंस और न ही युविका ने ऑनलाइन चल रही चर्चा पर कोई प्रतिक्रिया दी है और न ही अनफॉलो करने के बारे में कुछ कहा है.

Tags: prince narulayuvika choudhary
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