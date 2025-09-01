रियल-लाइफ इंसिडेंट पर बनी ये Thriller, देखने के बाद दिमाग से उतरना मुश्किल

Stolen On Prime Video: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT Platforms) पर आजकल थ्रिलर और रियल-लाइफ इंस्पायर्ड कंटेंट की धूम मची है। हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है, जो न सिर्फ सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर है बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित (Real Life Based Story) भी है।

फिल्म का नाम है स्टोलन (Stolen), जिसकी कहानी की शुरुआत एक मां के दर्द से होती है, जब उसका बच्चा रेलवे स्टेशन से अचानक गायब हो जाता है। उसकी तलाश में दो युवक निकलते हैं, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि पूरा गांव उन्हें ही अपहरणकर्ता समझ लेता है। देखते ही देखते कहानी रोमांच और डर से भर जाती है।

वास्तविक घटना से प्रेरित

फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी काल्पनिक घटना पर नहीं, बल्कि वास्तविक घटना से प्रेरित है। कुछ साल पहले देश में एक ऐसी ही भयावह घटना हुई थी जब अफवाहों और भीड़ के गुस्से ने निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। इसी घटना से प्रेरित होकर इस फिल्म का निर्माण किया गया है।

निर्देशक ने कहानी को बेहद संवेदनशील तरीके से पर्दे पर उतारा है। फिल्म यह दिखाती है कि अफवाह और गलतफहमी किस तरह खतरनाक साबित हो सकती है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबरें और अफवाहें कई बार समाज को हिंसा की ओर धकेल देती हैं।

फिल्म में मुख्य किरदार का अभिनय गहरी छाप छोड़ता है। एक तरफ इंसानी रिश्तों की नर्मी है, तो दूसरी ओर भीड़ की हिंसा दोनों का टकराव दर्शकों को भीतर तक हिला देता है। यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि समाज के लिए एक आईना भी है।

मिया मेल्जर की जबरदस्त एक्टिंग



फिल्म में अहम किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का नाम मिया मेल्जर है, जिसकी अदायकी आपके दिल को पसीज देगी। वहीं, अभिनेता अभिषेक बनर्जी और शुभम वर्धन ने कमाल की एक्टिंग की है, जो आपके दिल को झकझोर देगी।

