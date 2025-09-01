Home > मनोरंजन > रियल-लाइफ इंसिडेंट पर बनी ये Thriller, देखने के बाद दिमाग से उतरना मुश्किल

रियल-लाइफ इंसिडेंट पर बनी ये Thriller, देखने के बाद दिमाग से उतरना मुश्किल

Binge Watch On Prime Video: प्राइम वीडियो पर एक नई थ्रिलर फिल्म आई है जो सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म दिखाती है कैसे अफवाह और भीड़ की हिंसा इंसानियत को हिला सकती है। कौन सी फिल्म है वो आईए बताते हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 1, 2025 18:55:24 IST

Stolen
Stolen

Stolen On Prime Video: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT Platforms) पर आजकल थ्रिलर और रियल-लाइफ इंस्पायर्ड कंटेंट की धूम मची है। हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है, जो न सिर्फ सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर है बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित (Real Life Based Story) भी है।

फिल्म का नाम है स्टोलन (Stolen), जिसकी कहानी की शुरुआत एक मां के दर्द से होती है, जब उसका बच्चा रेलवे स्टेशन से अचानक गायब हो जाता है। उसकी तलाश में दो युवक निकलते हैं, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि पूरा गांव उन्हें ही अपहरणकर्ता समझ लेता है। देखते ही देखते कहानी रोमांच और डर से भर जाती है।

वास्तविक घटना से प्रेरित

फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी काल्पनिक घटना पर नहीं, बल्कि वास्तविक घटना से प्रेरित है। कुछ साल पहले देश में एक ऐसी ही भयावह घटना हुई थी जब अफवाहों और भीड़ के गुस्से ने निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। इसी घटना से प्रेरित होकर इस फिल्म का निर्माण किया गया है।

निर्देशक ने कहानी को बेहद संवेदनशील तरीके से पर्दे पर उतारा है। फिल्म यह दिखाती है कि अफवाह और गलतफहमी किस तरह खतरनाक साबित हो सकती है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबरें और अफवाहें कई बार समाज को हिंसा की ओर धकेल देती हैं।

खून से भीगा सेट, घबराए लोग और जिद पर अड़े अमिताभ बच्चन- आखिर क्या हुआ था ‘खुद्दार’ की शूटिंग में?

फिल्म में मुख्य किरदार का अभिनय गहरी छाप छोड़ता है। एक तरफ इंसानी रिश्तों की नर्मी है, तो दूसरी ओर भीड़ की हिंसा दोनों का टकराव दर्शकों को भीतर तक हिला देता है। यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि समाज के लिए एक आईना भी है।

मिया मेल्जर की जबरदस्त एक्टिंग
 
फिल्म में अहम किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का नाम मिया मेल्जर है, जिसकी अदायकी आपके दिल को पसीज देगी। वहीं, अभिनेता अभिषेक बनर्जी और शुभम वर्धन ने कमाल की एक्टिंग की है, जो आपके दिल को झकझोर देगी।

अलादीन के इस हैंडसम हंक ने रचाई शादी, इस खूबसूरत हसीना से एक नहीं बल्कि दो धर्मों की निभाई रस्में

Tags: Movies On Amazon Primeprime video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
रियल-लाइफ इंसिडेंट पर बनी ये Thriller, देखने के बाद दिमाग से उतरना मुश्किल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

रियल-लाइफ इंसिडेंट पर बनी ये Thriller, देखने के बाद दिमाग से उतरना मुश्किल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रियल-लाइफ इंसिडेंट पर बनी ये Thriller, देखने के बाद दिमाग से उतरना मुश्किल
रियल-लाइफ इंसिडेंट पर बनी ये Thriller, देखने के बाद दिमाग से उतरना मुश्किल
रियल-लाइफ इंसिडेंट पर बनी ये Thriller, देखने के बाद दिमाग से उतरना मुश्किल
रियल-लाइफ इंसिडेंट पर बनी ये Thriller, देखने के बाद दिमाग से उतरना मुश्किल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?