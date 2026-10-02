Prem Keetanu Review: प्यार या पैसा? एक लड़की के लिए भिड़े वीर पहाड़िया और अपारशक्ति खुराना, जानिए ‘प्रेम किटाणु’ में है कितना दम

फिल्म- प्रेम किटाणु

कलाकार- वीर पहाड़िया, आफिया सैय्यद, अपारशक्ति खुराना, राकेश बेदी

निर्देशक- अपूर्व सिंह कर्की

रिलीज डेट- 2 अक्टूबर 2026

रेटिंग- 3/5

मलयालम फिल्म ‘प्रेमालु’ की हिंदी रीमेक ‘प्रेम किटाणु’ थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में वीर पहाड़िया, अपारशक्ति खुराना और अफिया सैयद प्रमुख भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी दिल्ली से लेकर बनारस की गलियों तक घूमती है. इसमें प्यार, रोमांस, दर्द, करियर की टेंशन, दोस्ती सबकुछ देखने को मिलता है. अगर आप भी इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने का मन बना रहे हैं, तो पढ़ें रिव्यू.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी की शुरुआत विशाल (वीर पहाड़िया) से शुरुआत होती है, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है. बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहले दिन उसकी मुलाकात सुहानी शर्मा (अफिया सैयद) से होती है. उसी दिन उसका दिल सुहानी पर आ जाता है. फिर कॉलेज के बाद सुहानी को दिल्ली में अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है, लेकिन विशाल को कहीं नौकरी नहीं मिलती है. सुहानी जिस ऑफिस में काम करती है, वहां के बॉस रंजीत (अपारशक्ति खुराना) को सुहानी से प्यार हो जाता है. वह उससे शादी करने के सपने देखने लगता है. इधर विशाल की किसी इत्तेफाक की वजह से दोबारा मुलाकात होती है और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है. हालांकि विशाल सुहानी से बहुत प्यार करता है, ये बात सुहानी को पता नहीं रहती है, क्योंकि वह उसे सिर्फ दोस्त मानती है. सुहानी को लेकर रंजीत और विशाल दोनों में भिड़ंत हो जाती है. सुहानी किससे चुनती है? पैसे वाला प्यार या बेरोजगार प्यार? इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी.

फिल्म का कॉन्सेप्ट कैसा है?

अगर फिल्म के विषय की बात की जाए तो यह प्यार और करियर के बीच का द्वंद दिखाता है. साथ ही बताता है कि किसी भी रिश्ते में पैसा कितना महत्व रखता है. यह फिल्म आजकल के प्यार और रिश्ते की थोड़ी-बहुत सच्चाई भी दिखाती है.

एक्टिंग और डायरेक्शन कैसा है?

फिल्म में एक्टिंग की बात की जाए, तो वीर पहाड़िया ने औसत काम किया है. उन्हें देखकर हीरो वाला फील नहीं आता है. वहीं, अपारशक्ति खुराना ने भी ठीक-ठाक काम किया है. इसके अलावा एक्ट्रेस अफिया सैयद ने डेब्यू फिल्म के हिसाब से अच्छा रोल किया है.

अब डायरेक्शन के बारे में बात करें, तो कहानी आपको बोर नहीं करेगी. ये आपको हंसी मजाक करते-करते आगे तक ले जाएगी. फिल्म के गाने भी अच्छे हैं. कुल बात की जाए तो औसत फिल्म है.

देखें या ना देखें?

अगर आप वीर पहाड़िया और अपारशक्ति खुराना के फैन हैं तो यह फिल्म देख सकते हैं. वहीं, अगर आप प्यार और करियर के द्वंद के बीच में फंसे हुए हैं, तो आप यह फिल्म देख सकते हैं. नहीं, तो ओटीटी का भी इंतजार कर सकते हैं.

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