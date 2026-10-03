Home > मनोरंजन > Prem Keetanu Day 1 BOC: ‘दृश्यम 3’ की आंधी में उड़ी ‘प्रेम किटाणु’, रिलीज के पहले दिन ही लाखों में सिमटा वीर पहाड़िया का प्यार; जानें कलेक्शन

Prem Keetanu Day 1 BOC: ‘दृश्यम 3’ की आंधी में उड़ी ‘प्रेम किटाणु’, रिलीज के पहले दिन ही लाखों में सिमटा वीर पहाड़िया का प्यार; जानें कलेक्शन

Prem Keetanu Box Office Collection: 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में 'दृश्मय 3' के साथ वीर पहाड़िया अभिनीत फिल्म 'प्रेम किटाणु' भी रिलीज हुई. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बहुत खराब प्रदर्शन किया. जानिए फिल्म की कमाई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 3, 2026 10:45:17 AM IST

प्रेम किटाणु बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
प्रेम किटाणु बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


वीर पहाड़िया और अपारशक्ति खुराना  अभिनीत फिल्म ‘प्रेम किटाणु’ 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म अजय देवगन की ‘दृश्मय 3’ के आगे पस्त हो गई. इसने ओपनिंग डे पर सिर्फ लाखों में कमाई की और इसका बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल रहा है. चलिए जानते हैं फिल्म ने कितने रुपये कमाए. 

ओपनिंग डे का कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ‘प्रेम किटाणु’ ने रिलीज के पहले दिन भारत में 1,886 शो में 50 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 60 लाख रुपये रहा, जबकि रिपोर्टिंग के समय ओवरसीज़ और वर्ल्डवाइड ग्रॉस आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. यह फिल्म ‘दृश्यम 3’ के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही है. जहां अजय देवगन की फिल्म ने पहले दिन 65 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, यह लाखों में सिमट कर रह गई. 

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कितना है फिल्म का बजट?

खबर है कि फिल्म का बजट करीब 3 करोड़ रुपये है, हालांकि मेकर्स ने ऑफिशियली इस आंकड़े को कन्फर्म नहीं किया है. अगर बताया गया बजट सही है, तो पहले दिन के कलेक्शन को बताई गई प्रोडक्शन कॉस्ट के मुकाबले ठीक-ठाक शुरुआत कहा जा सकता है.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी की बात करें, तो यह विशाल (वीर पहाड़िया) के बारे में है, जिसे सुहानी शर्मा (आदिया सईद) से प्यार हो जाता है. विशाल US जाकर वहां अपनी ज़िंदगी बनाने का सपना देखता है, वहीं सुहानी को घमंडी स्वभाव के रंजीत (अपारशक्ति खुराना) के अंडर एक कॉर्पोरेट जॉब मिल जाती है. रंजीत को भी सुहानी से प्यार हो जाता है. इसके बाद दोनों आदमियों के बीच रोमांटिक दुश्मनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वे सुहानी का प्यार जीतने की कोशिश करते हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: Drishyam 3 Box Office Collection: पहले ही दिन काट दिया भौकाल! बॉक्स ऑफिस पर विजय सलगांवकर का जलवा, ‘दृश्यम 3’ की बंपर शुरुआत

Tags: Prem KeetanuPrem Keetanu Box Office CollectionPrem Keetanu Day 1 Collection
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