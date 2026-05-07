‘तुम्हारे हनीमून पर मजा आया…’, बॉबी और तान्या के हनीमून पर साथ थीं प्रीति जिंटा, शेयर की वीडियो

Preity Zinta Viral Video: बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा शादी के बाद से फिल्मी दुनिया से दूर हो गई हैं. हालांकि उनकी पुरानी यादें, पुराना काम और पुराने लोगों के साथ उनका रिश्ता आज भी काफी मजबूत है. हाल ही में उन्होंने अपने सबसे खास दोस्त और एक्टर बॉबी देओल के साथ एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि वो बॉबी देओल और तान्या के हनीमून पर उनके साथ गई थीं और उन्हें वहां काफी मजा आया था. इस वीडियो के लिए उन्होंने काफी मजेदार कैप्शन लिखा था.

वीडियो में क्या है?

एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए ‘सोल्जर’ फिल्म का एक सीन पोस्ट किया. इस वीडियो में फिल्म का सदाबहार गाना ‘बार-बार’ बज रहा था. इस गाने को कुमार सानू और अल्का याग्निक ने गाया था. प्रीति ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें प्रीति के कुछ डायलॉग और उनकी शरारत के कुछ पल शेयर किए गए हैं. इस वीडियो में उन्होंने कैप्शन में मजेदार किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि वह बॉबी देओल और उनकी पत्नी तान्या देओल के हनीमून के दौरान उनके साथ मौजूद थीं.

वीडियो का कैप्शन

प्रीति ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में मज़ाकिया अंदाज़ में लिखा, ‘देखो बॉबी मुझे क्या मिला. मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुज़ार रहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया में तुमने मेरे पहले आउटडोर को मज़ेदार बनाया था. हां मुझे तुम्हारे हनीमून पर थर्ड व्हील बनने में काफी मजा आया था.’

कौन हैं तान्या आहूजा?

बता दें कि बॉबी देओल और तान्या आहूजा की शादी 30 मई 1996 को हुई थी. तान्या एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी हैं. वे खुद का फर्नीचर बिजनेस भी चलाती हैं, जिसका नाम ‘द गुड अर्थ’ है. दोनों की शादी के बाद ‘सोल्जर’ फिल्म की शूटिंग होनी थी. इसका फायदा उठाते हुए बॉबी अपनी पत्नी तान्या को भी साथ लेकर गए थे.

सोल्जर फिल्म

जानकारी के अनुसार, सुपरहिट हिंदी एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘सोल्जर’ को अब्बास-मस्तान ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में बॉबी देओल और प्रीीति जिंटा लीड रोल में नजर आए थे. इनके अलावा इस फिल्म में राखी गुलजार, सुरेश ओबेरॉय, और दलीप ताहिल जैसे बेहतरीन कलाकार भी थे. ये उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, जिसके कारण ये ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी.