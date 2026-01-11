इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन, 43 साल की उम्र में दिल्ली में ली अंतिम सांस

Prashant Tamang: रविवार को संगीत जगत के लिए एक बहुत दुखद खबर सामने आई है. सिंगर प्रशांत तमांग जो एक साधारण बैकग्राउंड से उठकर लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने थे. नई दिल्ली में निधन हो गया है. 43 साल के प्रशांत तमांग की दिल्ली के जनकपुरी स्थित अपने घर में स्ट्रोक के बाद मौत हो गई. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्ट अटैक के बाद उन्हें द्वारका के एक अस्पताल ले जाया गया था. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है.

तमांग दिल्ली लौट रहे थे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह अरुणाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम पूरा करने के बाद अपनी मौत से कुछ समय पहले ही राजधानी लौटे थे. बताया जा रहा है कि इस घटना से पहले उन्हें किसी गंभीर बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत नहीं थी. उनके अचानक निधन से संगीत जगत और उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है.

4 जनवरी 1983 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जन्मे प्रशांत तमांग ने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था. अपने परिवार का सहारा बनने के लिए उन्होंने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी कर ली है. नौकरी करते हुए भी संगीत के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ. वह पुलिस ऑर्केस्ट्रा के साथ गाते थे और मन में एक बड़ा सपना पाले हुए थे, जिसने बाद में उनकी ज़िंदगी बदल दी है.

इंडियन आइडल 3 के विजेता

2007 में उनकी किस्मत तब बदली जब उन्होंने इंडियन आइडल 3 के लिए ऑडिशन दिया था. शो में उनकी जीत ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई है. यह जीत दार्जिलिंग, तराई, डुआर्स, सिक्किम, नॉर्थ-ईस्ट और विदेशों में रहने वाले गोरखा और नेपाली भाषी समुदायों के लिए गर्व का पल बन गई थी. प्रशांत तमांग की सफलता ने उन लोगों को राष्ट्रीय पहचान और आत्मविश्वास दिया जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता था. उनकी कहानी आज भी कड़ी मेहनत, लगन और अपने सपनों पर विश्वास का उदाहरण मानी जाती है.

इंडियन आइडल जीतने के बाद प्रशांत तमांग ने अपना म्यूज़िक एल्बम धन्यवाद (थैंक यू) रिलीज किया है. इसके बाद उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कई लाइव शो किए है. उन्होंने रियलिटी शो से मिली पहचान का समझदारी से इस्तेमाल किया और एक मजबूत म्यूज़िक करियर बनाया है. उन्हें प्लेबैक सिंगर और लाइव परफॉर्मर दोनों के तौर पर काफी सराहा गया है.

पाताल लोक सीजन 2 में भी काम किया

संगीत के साथ-साथ प्रशांत तमांग ने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा है. उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2010 में नेपाली हिट फिल्म गोरखा पलटन से की है. जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया है. इसके बाद वह अंगालो यो माया को किना माया मा, निशानी, परदेसी और किना मायामा जैसी फिल्मों में नजर आए है. हाल के सालों में उन्होंने इंडियन प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है. वह वेब सीरीज पाताल लोक सीजन 2 में डेनियल लेचो के अहम किरदार में नजर आए है. वह सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में भी दिखे है. इस तरह प्रशांत तमांग ने म्यूज़िक और एक्टिंग दोनों फील्ड में अपना नाम बनाया है.