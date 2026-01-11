Home > मनोरंजन > इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन, 43 साल की उम्र में दिल्ली में ली अंतिम सांस

इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन, 43 साल की उम्र में दिल्ली में ली अंतिम सांस

Prashant Tamang: रविवार को संगीत जगत के लिए एक बहुत दुखद खबर सामने आई है. सिंगर प्रशांत तमांग जो एक साधारण बैकग्राउंड से उठकर लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने थे. नई दिल्ली में निधन हो गया है. 43 साल के प्रशांत तमांग की दिल्ली के जनकपुरी स्थित अपने घर में स्ट्रोक के बाद मौत हो गई.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 11, 2026 3:39:25 PM IST

Prashant Tamang Passed Away
Prashant Tamang Passed Away


Prashant Tamang: रविवार को संगीत जगत के लिए एक बहुत दुखद खबर सामने आई है. सिंगर प्रशांत तमांग जो एक साधारण बैकग्राउंड से उठकर लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने थे. नई दिल्ली में निधन हो गया है. 43 साल के प्रशांत तमांग की दिल्ली के जनकपुरी स्थित अपने घर में स्ट्रोक के बाद मौत हो गई. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्ट अटैक के बाद उन्हें द्वारका के एक अस्पताल ले जाया गया था. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है.

You Might Be Interested In

तमांग दिल्ली लौट रहे थे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह अरुणाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम पूरा करने के बाद अपनी मौत से कुछ समय पहले ही राजधानी लौटे थे. बताया जा रहा है कि इस घटना से पहले उन्हें किसी गंभीर बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत नहीं थी. उनके अचानक निधन से संगीत जगत और उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है.

IND vs NZ 1st ODI Live Score | NZ 138-2(25.4): मिचेल ने सिराज की गेंद पर लगाया शानदार चौका

4 जनवरी 1983 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जन्मे प्रशांत तमांग ने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था. अपने परिवार का सहारा बनने के लिए उन्होंने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी कर ली है. नौकरी करते हुए भी संगीत के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ. वह पुलिस ऑर्केस्ट्रा के साथ गाते थे और मन में एक बड़ा सपना पाले हुए थे, जिसने बाद में उनकी ज़िंदगी बदल दी है.

You Might Be Interested In

इंडियन आइडल 3 के विजेता

2007 में उनकी किस्मत तब बदली जब उन्होंने इंडियन आइडल 3 के लिए ऑडिशन दिया था. शो में उनकी जीत ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई है. यह जीत दार्जिलिंग, तराई, डुआर्स, सिक्किम, नॉर्थ-ईस्ट और विदेशों में रहने वाले गोरखा और नेपाली भाषी समुदायों के लिए गर्व का पल बन गई थी. प्रशांत तमांग की सफलता ने उन लोगों को राष्ट्रीय पहचान और आत्मविश्वास दिया जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता था. उनकी कहानी आज भी कड़ी मेहनत, लगन और अपने सपनों पर विश्वास का उदाहरण मानी जाती है.

शादी के बंधन में बंधे Nupur और Stebin Ben, संगीत में मां ने दिया इमोशनल परफॉर्मेंस; बहन कृति ने भी जमाई महफिल

इंडियन आइडल जीतने के बाद प्रशांत तमांग ने अपना म्यूज़िक एल्बम धन्यवाद (थैंक यू) रिलीज किया है. इसके बाद उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कई लाइव शो किए है. उन्होंने रियलिटी शो से मिली पहचान का समझदारी से इस्तेमाल किया और एक मजबूत म्यूज़िक करियर बनाया है. उन्हें प्लेबैक सिंगर और लाइव परफॉर्मर दोनों के तौर पर काफी सराहा गया है.

पाताल लोक सीजन 2 में भी काम किया

संगीत के साथ-साथ प्रशांत तमांग ने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा है. उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2010 में नेपाली हिट फिल्म गोरखा पलटन से की है. जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया है. इसके बाद वह अंगालो यो माया को किना माया मा, निशानी, परदेसी और किना मायामा जैसी फिल्मों में नजर आए है. हाल के सालों में उन्होंने इंडियन प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है. वह वेब सीरीज पाताल लोक सीजन 2 में डेनियल लेचो के अहम किरदार में नजर आए है. वह सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में भी दिखे है. इस तरह प्रशांत तमांग ने म्यूज़िक और एक्टिंग दोनों फील्ड में अपना नाम बनाया है.

Aaj Ka Mausam: बर्फीली हवाओं ने छुड़ाई दिल्लीवालों की कंपकंपी, ठंड से कांप रहा Delhi-NCR; घना कोहरा बढ़ा रहा परेशानी

You Might Be Interested In
Tags: indian idol season 3 prashant tamangprasant tamangprashant tamangprashant tamang newsPrashant tamang passed away
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026

हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia,...

January 10, 2026

“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”

January 10, 2026

सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं ये फूड्स, Rujuta Diwekar...

January 10, 2026

खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का...

January 10, 2026
इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन, 43 साल की उम्र में दिल्ली में ली अंतिम सांस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन, 43 साल की उम्र में दिल्ली में ली अंतिम सांस
इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन, 43 साल की उम्र में दिल्ली में ली अंतिम सांस
इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन, 43 साल की उम्र में दिल्ली में ली अंतिम सांस
इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन, 43 साल की उम्र में दिल्ली में ली अंतिम सांस