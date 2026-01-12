Home > मनोरंजन > Prashant Tamang Last Performance: प्रशांत का आखिरी Performance! Video देख भर आएंगी आंखें

Viral Video: एक्टर-सिंगर प्रशांत तमांग का रविवार को नई दिल्ली में अपने घर पर कार्डियक अरेस्ट से 43 साल की उम्र में निधन हो गया. खबरों के मुताबिक, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में परफॉर्मेंस दी थी और बीमार पड़ने से पहले घर लौट आए थे.

By: Heena Khan | Published: January 12, 2026 10:21:01 AM IST

prashant tamang
prashant tamang


Prashant Tamang Viral Video: एक्टर-सिंगर प्रशांत तमांग का रविवार को नई दिल्ली में अपने घर पर कार्डियक अरेस्ट से 43 साल की उम्र में निधन हो गया. खबरों के मुताबिक, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में परफॉर्मेंस दी थी और बीमार पड़ने से पहले घर लौट आए थे. इंडियन आइडल 3 के विनर की मौत की खबर आने के बाद से फैंस ने दुख और हैरानी जताई है. दुबई में उनके आखिरी परफॉर्मेंस में से एक का वीडियो फिर से सामने आया है, जिसके बाद फैंस कमेंट सेक्शन में शोक संदेश भेज रहे हैं.

प्रशांत तमांग का दुबई में परफॉर्मेंस

प्रशांत ने दुबई के क्लब याक एंड यति एवरेस्ट में लाइव परफॉर्मेंस दिया. क्लब ने लिखा था, “एक शानदार परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त माहौल और एक यादगार रात के लिए तैयार हो जाइए!” और फैंस को 27 दिसंबर, 2025 को उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए इनवाइट किया था. परफॉर्मेंस के बाद, क्लब ने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें फैंस के साथ उस परफॉर्मेंस की एक झलक शेयर की गई थी. “जोश से भरा, ज़बरदस्त भीड़, और शानदार माहौल,” इस तरह उन्होंने उस परफॉर्मेंस के बारे में बताया, जो प्रशांत के आखिरी परफॉर्मेंस में से एक था.

आई कमेंट्स की बाढ़

नेपाली सिंगर की मौत की खबर सुनकर फैंस ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बाढ़ ला दी. एक फैन ने कमेंट किया, “वह बहुत ही विनम्र इंसान और एक अच्छे सिंगर थे.” दूसरे ने लिखा, “शांति से सोओ प्यारी आत्मा.” एक हैरान फैन ने तो यह भी कहा, “भाई, मुझे बताओ कि तुम ज़िंदा हो और ये सब सिर्फ़ अफवाहें हैं.” एक और ने लिखा, “रेस्ट इन पावर सर. आपको बहुत याद किया जाएगा.” कई फैंस ने कमेंट्स में ‘RIP’ भी लिखा. कुछ लोगों ने इंडियन आइडल में प्रशांत की अपनी पसंदीदा परफॉर्मेंस को भी ढूंढा और वहां अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं.

