Home > मनोरंजन > डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स…, पोस्टमॉर्टम रूम के अंदर क्या होता है? Pranit More शो में लेडी डॉक्टर का भद्दा मजाक

डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स…, पोस्टमॉर्टम रूम के अंदर क्या होता है? Pranit More शो में लेडी डॉक्टर का भद्दा मजाक

Pranit more show video: 'बिग बॉस 19'  के घर से सुर्ख़ियों में आए स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे इन दिनों अपने शो की वजह से चर्चा में हैं. दरअसल प्रणीत के स्टैंड अप कॉमेडियन  शो के एक सीन को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ.

By: Heena Khan | Published: June 11, 2026 9:25:02 AM IST

praneet more show
praneet more show


Pranit more show video: ‘बिग बॉस 19’  के घर से सुर्ख़ियों में आए स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे इन दिनों अपने शो की वजह से चर्चा में हैं. दरअसल प्रणीत के स्टैंड अप कॉमेडियन  शो के एक सीन को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ. दरअसल, इस वीडियो में 23 साल के हिमांशु जांगड़ा ने एक लड़की पर बिरयानी के लिए ₹370 खर्च करने के बदले “वैल्यू निकालने” की बात कही थी. सोशल मीडिया पर इस सीन को लेकर जमकर बवाल हुआ. जिसके चलते, प्रणीत के शो का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. इस वायरल वीडियो में एक फीमेल डॉक्टर लाश के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भद्दा मजाक करती हुई दिखाई दी. वहीँ अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग अब इस लड़की पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं और अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

महिला डॉक्टर ने बोली ये बात 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में प्रणीत एक युवा महिला डॉक्टर से सवाल करते  हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन रूम के अंदर क्या-क्या होता है. इसी सवाल के जवाब में महिला डॉक्टर पुरुषों की लाशों के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि फिर हम पेट काटते हैं, खोपड़ी काटते हैं, और आखिर में जो भी होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स’, इस दौरान प्रणीत पूछते हैं, “क्या आप सच में डॉक्टर हैं या कसाई? क्या लोग वहाँ मज़ाक करते हैं या सब गंभीर रहते हैं?  वो  जवाब देती हैं, हम मज़ाक करते हैं साइज़ वगैरह जैसी चीज़ों के बारे में. प्रणीत हैरान होकर कहते हैं, क्या? आप लोग ऐसी बातें करते हैं? उस बेचारे ‘अंकल’ ने नेक काम के लिए अपनी बॉडी डोनेट की थी. प्रणीत आगे कहते हैं, अब, हम अपनी बॉडी कैसे डोनेट कर सकते हैं? हम यही सोचते रहेंगे कि ‘मैं ऐसा नहीं कर सकता’.

You Might Be Interested In

Lalu Yadav Film: एक्टर रह चुके लालू यादव, सुनील शेट्टी-जॉनी लीवर के साथ इस फिल्म में कर चुके काम; फिल्मों में भी आजमाई थी किस्मत

सोशल मीडिया पर बवाल 

370 वाले वीडियो कोई बाद अब सोशल  मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है. इस वीडियो पर एक व्यक्ति ने कमेंट किया, सबसे पहले तो इस बेवकूफ प्रणीत पर बैन लगना चाहिए. वो कितना घटिया कॉमेडियन है. भाई, बस कॉमेडी करो सिर्फ़ विवाद खड़ा करने के लिए ‘क्राउड वर्क’ क्यों करते हो? एक और व्यक्ति ने कहा, महिलाएं ऐसे आपत्तिजनक बयान देकर बच जाती हैं क्योंकि पुरुषों की मौजूदा पीढ़ी, इंसानी इतिहास की अब तक की सबसे खराब पीढ़ी है.

Deoria Tantrik Case: ‘मेरे साथ सो जाओ तो तुम्हरा बेटा…’ बीमार थी औलाद, झाड़-फूंक वाले बाबा ने मां के साथ किया घिनौना काम

Tags: home-hero-pos-3pranit moreviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुरुवार को करें ये उपाय, खुश होंगे विष्णु भगवान

June 10, 2026

खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 10, 2026

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

June 10, 2026

कौन हैं सायोनी घोष? ममता की करीबी ने भी छोड़ा...

June 10, 2026

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की 6 खूबसूरत तस्वीरें

June 10, 2026

12 जून को ये फिल्में थिएटर्स में होंगी रिलीज

June 10, 2026
डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स…, पोस्टमॉर्टम रूम के अंदर क्या होता है? Pranit More शो में लेडी डॉक्टर का भद्दा मजाक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स…, पोस्टमॉर्टम रूम के अंदर क्या होता है? Pranit More शो में लेडी डॉक्टर का भद्दा मजाक
डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स…, पोस्टमॉर्टम रूम के अंदर क्या होता है? Pranit More शो में लेडी डॉक्टर का भद्दा मजाक
डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स…, पोस्टमॉर्टम रूम के अंदर क्या होता है? Pranit More शो में लेडी डॉक्टर का भद्दा मजाक
डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स…, पोस्टमॉर्टम रूम के अंदर क्या होता है? Pranit More शो में लेडी डॉक्टर का भद्दा मजाक