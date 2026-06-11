डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स…, पोस्टमॉर्टम रूम के अंदर क्या होता है? Pranit More शो में लेडी डॉक्टर का भद्दा मजाक

Pranit more show video: ‘बिग बॉस 19’ के घर से सुर्ख़ियों में आए स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे इन दिनों अपने शो की वजह से चर्चा में हैं. दरअसल प्रणीत के स्टैंड अप कॉमेडियन शो के एक सीन को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ. दरअसल, इस वीडियो में 23 साल के हिमांशु जांगड़ा ने एक लड़की पर बिरयानी के लिए ₹370 खर्च करने के बदले “वैल्यू निकालने” की बात कही थी. सोशल मीडिया पर इस सीन को लेकर जमकर बवाल हुआ. जिसके चलते, प्रणीत के शो का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. इस वायरल वीडियो में एक फीमेल डॉक्टर लाश के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भद्दा मजाक करती हुई दिखाई दी. वहीँ अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग अब इस लड़की पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं और अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

महिला डॉक्टर ने बोली ये बात

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में प्रणीत एक युवा महिला डॉक्टर से सवाल करते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन रूम के अंदर क्या-क्या होता है. इसी सवाल के जवाब में महिला डॉक्टर पुरुषों की लाशों के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि फिर हम पेट काटते हैं, खोपड़ी काटते हैं, और आखिर में जो भी होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स’, इस दौरान प्रणीत पूछते हैं, “क्या आप सच में डॉक्टर हैं या कसाई? क्या लोग वहाँ मज़ाक करते हैं या सब गंभीर रहते हैं? वो जवाब देती हैं, हम मज़ाक करते हैं साइज़ वगैरह जैसी चीज़ों के बारे में. प्रणीत हैरान होकर कहते हैं, क्या? आप लोग ऐसी बातें करते हैं? उस बेचारे ‘अंकल’ ने नेक काम के लिए अपनी बॉडी डोनेट की थी. प्रणीत आगे कहते हैं, अब, हम अपनी बॉडी कैसे डोनेट कर सकते हैं? हम यही सोचते रहेंगे कि ‘मैं ऐसा नहीं कर सकता’.

This female doctor said that she and her friends joke about the dick sizes of male dead bodies. Imagine the outrage if a male doctor made the same joke about a dead woman’s vagina. He would be fired and called a rapist. But girls can do this and face no punishment. Why? pic.twitter.com/lohaZZVqgu — ︎ ︎venom (@venom1s) June 10, 2026

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सोशल मीडिया पर बवाल

370 वाले वीडियो कोई बाद अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है. इस वीडियो पर एक व्यक्ति ने कमेंट किया, सबसे पहले तो इस बेवकूफ प्रणीत पर बैन लगना चाहिए. वो कितना घटिया कॉमेडियन है. भाई, बस कॉमेडी करो सिर्फ़ विवाद खड़ा करने के लिए ‘क्राउड वर्क’ क्यों करते हो? एक और व्यक्ति ने कहा, महिलाएं ऐसे आपत्तिजनक बयान देकर बच जाती हैं क्योंकि पुरुषों की मौजूदा पीढ़ी, इंसानी इतिहास की अब तक की सबसे खराब पीढ़ी है.

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