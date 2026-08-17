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सिनेमाई दुनिया को विलेन, जिसकी एक शर्त से कांपते थे निर्देशक, कौन था वो शख्स और उसकी शर्त?

Actor Pran: सिनेमाई दुनिया में एक ऐसे अभिनेता हुए, जिन्होंने पर्दे पर हर किरदार को जीवंत कर दिया था. हम बात कर रहे हैं एक्टर प्राण की.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 17, 2026 6:36:07 PM IST

अभिनेता प्राण
अभिनेता प्राण


बॉलीवुड अभिनेता प्राण, उन चुनिंदा कलाकारों में शुमार थे, जिन्हें हिंदी फिल्म जगत के सबसे खूंखार विलेन के रूप में जाना जाता था. एक्टर कोई भी फिल्म करने से पहले डायरेक्टर के सामने एक शर्त रखते थे, जिसे सुन लोग कांप उठते थे. जानिए कौन सी थी वो बात.

विलेन के रूप में बनाई थी पहचान

70 के दशक में जिस एक नाम से पूरा हिंदुस्तान कांपता था और जिसके खौफ की वजह से लोगों ने अपने बच्चों का नाम तक प्राण रखना बंद कर दिया था. उस खूंखार विलेन ने हर डायरेक्टर के सामने एक ऐसी सीक्रेट शर्त रख दी थी. जिसे सुने बिना वे कभी कैमरे के सामने कदम भी नहीं रखते थे. बॉलीवुड के सबसे महान और रौबदार खलनायक 1940 के दशक से अपने अभिनय का सफर शुरू करने वाले प्राण ने पर्दे पर ऐसी दहशत फैलाई कि हीरो से ज्यादा फीस और स्टारडम पाकर उन्होंने पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल डाला. 

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प्राण ने रखी ऐसी शर्त

कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर उनके पास अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर आता था. तो प्राण साहब सिर्फ अपनी फीस या डायलॉग्स पर बात नहीं करते थे. उनकी सबसे पहली और सख्त शर्त होती थी कि उनकी ऑन स्क्रीन अपीयरेंस, गेटअप और लुक पूरी तरह यूनिक होना चाहिए. वे हर फिल्म के लिए अपना खुद का लुक स्केच करते थे. दाढ़ी मूछों का स्टाइल चुनते थे और बिना उस सिग्नेचर स्टाइल के वे सेट पर एक फ्रेम भी शूट नहीं करते थे. इतना ही नहीं. जब 1973 की फिल्म जंजीर के लिए प्रकाश मेहरा उन्हें शेर खान का आइकॉनिक रोल ऑफर करने पहुंचे तो प्राण साहब ने साफ कह दिया था कि जब तक उन्हें उस अफगानी पठान का परफेक्ट लाल मेहंदी वाला विग, सुरमा और कॉस्ट्यूम नहीं मिल जाता. तब तक वे शूटिंग शुरू नहीं करेंगे. कम ही लोग जानते हैं कि प्राण साहब को फोटोग्राफी और स्केचिंग का बेइंतहा शौक था. वे शूटिंग पर जाने से पहले अपने निजी स्केचबुक में खुद अपना मेकअप डिजाइन किया करते थे और उनके इसी कठोर अनुशासन की बदौलत ही बरसात की एक रात उपकार और डॉन जैसे किरदार इतिहास में अमर हो गए.

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Tags: actor pran
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