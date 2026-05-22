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‘मोदी जी कॉकरोच आम ऐसे खाते हैं’, एक्टर Prakash Raj का PM मोदी पर कसा तंज, वीडियो बनाकर ली चुटकी

हाल ही में एक्टर प्रकाश राज ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्हें आम में आइस्क्रीम मिलाकर खाते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि देखिए कॉकरोच ऐसे आम खाते हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 22, 2026 6:43:59 PM IST



हाल ही में एक्टर प्रकाश राज ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्हें आम में आइस्क्रीम मिलाकर खाते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि देखिए कॉकरोच ऐसे आम खाते हैं. 

बता दें कि आम पीएम मोदी का पसंदीदा फल है और उसी पर एक्टर ने व्यंग्य किया है और कॉकरोच वाला ट्विस्ट दे दिया है. ये वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थन में बनाया गया है.

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क्या है कॉकरोच जनता पार्टी विवाद 

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की देश के बेरोजगार युवाओं पर एक विवादित टिप्पणी के बाद सरकार के खिलाफ ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम की एक सटायरिकल पार्टी खड़ी हुई, जिससे करोड़ों लोग जुड़ गए. इसमें साउथ इंडियन सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक की नामचीन हस्तियां शामिल हैं. उन सभी ने इस पार्टी के माध्यम से खुद को ‘कॉकरोच’ बताया. 

गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी लगातार तीन दिन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्रेंड कर रही है और राजनीतिक गलियारों में भी इसी की चर्चा है. इस बीच एक्टर प्रकाश राज ने भी इस पार्टी का समर्थन करते दिखे, और अब उन्होंने इसी से संबंधित एक वीडियो शेयर किया है. इसमें प्रकाश राज ने खुद को कॉकरोच बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया कि कॉकरोच कैसे आम को खाते हैं. प्रकाश राज के इस वीडियो पर यूजर्स के काफी रिएक्शंस आ रहे हैं.

पीएम मोदी को पसंद है आम 

आम पीएम मोदी का पसंदीदा फल है. उन्होंने कई बार अपनी इस बात का जिक्र किया है. जब बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी उनका इंटरव्यू लिया था तो भी PM मोदी ने बताया था कि वो बचपन में डायरेक्ट पेड़ से तोड़कर आम खाते थे. PM मोदी ने कहा था, ‘एक तो मैं आम खाता भी हूं और मुझे आम खाना बहुत पसंद भी है और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है.’ इसी को लेकर प्रकाश राज ने कॉकरोच जनता पार्टी और बेरोजगार युवाओं को ‘कॉकरोच’ कहे जाने वाले विवाद पर तंज कसा है.

Tags: pm modiprakash rajviral video
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