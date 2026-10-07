बेंगलुरु में SIR के खिलाफ प्रदर्शन, प्रकाश राज ने लोगों से की शामिल होने की अपील; वीडियो संदेश किया शेयर

एक्टर और एक्टिविस्ट प्रकाश राज SIR प्रक्रिया को लेकर पहले भी अपनी आपत्ति जाहिर कर चुके हैं. अभिजीत दिपके के नेतृत्व में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 8 अक्तूबर को बेंगलुरु SIR के खिलाफ प्रदर्शन का प्लान किया है. इसलिए प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश के जरिए लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है. जानिए उन्होंने क्या कहा.

कब और कहां होगा प्रदर्शन?

फाउंडर अभिजीत दिपके की लीडरशिप में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 8 अक्टूबर, 2026 को सुबह 10:30 बजे बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक बड़े पैमाने पर चप्पल प्रोटेस्ट और पीपल्स ट्रिब्यूनल का प्लान बनाया है.

प्रकाश राज ने क्या कहा?

प्रकाश राज ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने कहा, ‘कल यानी 8 अक्तूबर को बेंगलुरु फ्रीडम पार्क में एक स्टेट-लेवल ट्रिब्यूनल होने जा रहा है, जहां SIR के पीड़ित, जो सबूत हैं. पूरे राज्य से लोग बैंगलोर फ्रीडम पार्क आएंगे. सभी कॉकरोच, अभिजीत दिपके, सौरव दास, और कर्नाटक के सभी युवा संगठन और सिविल सोसाइटी वहां होंगे.

Please Come Tomorrow . 8 th October at freedom park in Bengaluru. Lets unite against this conspiracy called SIR #ScrapSIR #justasking https://t.co/PlsRjT4EKD — Prakash Raj (@prakashraaj) October 7, 2026

उन्होंने आगे कहा, ‘प्लीज़ बड़ी संख्या में आइए. इस सबसे ज़रूरी प्रोटेस्ट में शामिल हों और उस ट्रिब्यूनल का विरोध करें जो SIR से सवाल कर रहा है, जिसने इस देश के हर नागरिक को ट्रॉमा दिया है. खासकर उन पीड़ितों को जो बेंगलुरु में परेशान हुए हैं. प्लीज आइए, और आम जनता यह सिर्फ़ वोट का सवाल नहीं है. यह डेमोक्रेसी, हमारे संविधान को मारने की कोशिश है. बड़ी संख्या में आइए और शाम तक, मैं एक स्पेशल गेस्ट अनाउंस करूंगा. एक दमदार आवाज़. आप हैरान रह जाएंगे, अंदाज़ा लगाते रहिए. लेकिन कल, हम सुबह से वहां होंगे. प्लीज़ अंदर आइए, खड़े हो जाइए और इस बड़े प्रोटेस्ट के लिए अपनी एकजुटता दिखाइए जो देश में इस क्रूर SIR के खिलाफ़ हो रहा है.’

10 अक्तूबर को दिल्ली चलो का है प्लान

अभिजीत दीपके ने इससे पहले कहा था कि 10 अक्तूबर को जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन होगा और सभी जंतर-मंतर की तरफ कूच करेंगे. हालांकि, अब देखना होगा कि क्या होता है.

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