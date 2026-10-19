Prahaar vs Nayyi Navelli Day 3 BOC: वीकएंड पर किसका चला जादू ‘प्रहार’ या ‘नई नवेली’? जानिए किसने की कितनी कमाई

राजकुमार राव की ‘प्रहार’ और यामी गौतम की ‘नई नवेली’ इन दिनों थिएटर्स में दिखाई जा रही हैं. रविवार के दिन किस फिल्म ने कितनी कमाई की और इना कुल कलेक्शन क्या रहा. चलिए जानते हैं.

‘प्रहार’ ने कितना कलेक्शन किया?

सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ‘प्रहार’ रविवार को भारत में 3.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने पहले दिन 2.35 करोड़ और दूसरे दिन 3.15 करोड़ रुपये कमाए थे. इस हिसाब से तीन दिनों में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 9.15 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसके अलावा फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 12.86 करोड़ रुपये हो गया है.

‘नई नवेली’ के लिए शनिवार कैसा रहा?

Sacnilk के मुताबिक यामी गौतम की फिल्म ‘नई नवेली’ ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3.25 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी. वहीं, फिल्म ने रविवार को 4.40 करोड़ रुपये कमाए. इस हिसाब से फिल्म ने तीन दिनों में इंडियन कलेक्शन के मुताबिक 11.65 रुपये कमा लिए हैं. वहीं, इसने वर्ल्डवाइड अब तक 15.88 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

किसने मारी बाजी?

रिलीज के बाद से ही ‘नई नवेली’, ‘प्रहार’ से काफी आगे चल रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि ये हफ्ता दोनों फिल्मों के लिए कैसा रहता है.

क्या है ‘प्रहार’ फिल्म की कहानी?

फिल्म ‘प्रहार’ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम की जिंदगी और उनके चर्चित केस 26/11 मुंबई हमले पर आधारित है, जिसमें वह आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ केस लड़ते हैं. इसमें 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट और 2008 के मुंबई आतंकी हमले जैसे बड़े मामलों को दिखाया गया है. फिल्म में इन मामलों की कानूनी लड़ाई, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए की गई कोशिशों और कोर्टरूम की कार्रवाई को पर्दे पर उतारा गया है.

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