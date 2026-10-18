Prahaar vs Nayyi Navelli Box Office: ‘नई नवेली’ या ‘प्रहार’, रिलीज के दूसरे दिन किसने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी?

रिलीज के पहले दिन ‘नई नवेली’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी, जबकि राजकुमार राव की ‘प्रहार’ की धीमी शुरुआत थी. बीते शनिवार के दिन यानी रिलीज के दूसरे दिन किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया. चलिए जानते हैं.

‘प्रहार’ ने कितना कलेक्शन किया?

सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ‘प्रहार’ रिलीज के पहले दिन इंडिया में 2.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. वहीं, इसने दूसरे दिन 3.15 करोड़ रुपये कमाए. इस हिसाब से फिल्म ने दो दिनों में कुल 5.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

‘नई नवेली’ के लिए शनिवार कैसा रहा?

Sacnilk के मुताबिक यामी गौतम की फिल्म ‘नई नवेली’ ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3.25 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी. वहीं, फिल्म ने शनिवार को 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इस हिसाब से फिल्म ने दो दिनों में 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

किसने मारी बाजी?

रिलीज के पहले दिन भी नई नवेली कलेक्शन के मामले में आगे थी. वहीं शनिवार को भी ‘नई नवेली’ ने ‘प्रहार’ को पीछे छोड़ दिया. अब देखना दिलचस्प होगा कि रविवार के दिन दोनों की कमाई कैसी रहती है.

क्या है ‘प्रहार’ फिल्म की कहानी?

फिल्म ‘प्रहार’ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम की जिंदगी और उनके चर्चित केस 26/11 मुंबई हमले पर आधारित है, जिसमें वह आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ केस लड़ते हैं. इसमें 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट और 2008 के मुंबई आतंकी हमले जैसे बड़े मामलों को दिखाया गया है. फिल्म में इन मामलों की कानूनी लड़ाई, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए की गई कोशिशों और कोर्टरूम की कार्रवाई को पर्दे पर उतारा गया है.

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