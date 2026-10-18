Home > मनोरंजन > Prahaar vs Nayyi Navelli Box Office: ‘नई नवेली’ या ‘प्रहार’, रिलीज के दूसरे दिन किसने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी?

Prahaar vs Nayyi Navelli Box Office: ‘नई नवेली’ या ‘प्रहार’, रिलीज के दूसरे दिन किसने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी?

Prahaar vs Nayyi Navelli BOC: यामी गौतम की 'नई नवेली' और राजकुमार राव की 'प्रहार' को थिएटर्स में रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं. जानिए शनिवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाजी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 18, 2026 6:05:39 PM IST

नई नवेली और प्रहार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
नई नवेली और प्रहार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


रिलीज के पहले दिन ‘नई नवेली’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी, जबकि राजकुमार राव की ‘प्रहार’ की धीमी शुरुआत थी. बीते शनिवार के दिन यानी रिलीज के दूसरे दिन किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया. चलिए जानते हैं.  

‘प्रहार’ ने कितना कलेक्शन किया?

सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ‘प्रहार’ रिलीज के पहले दिन इंडिया में 2.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. वहीं, इसने दूसरे दिन 3.15 करोड़ रुपये  कमाए. इस हिसाब से फिल्म ने दो दिनों में कुल 5.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

‘नई नवेली’ के लिए शनिवार कैसा रहा?

Sacnilk के मुताबिक यामी गौतम की फिल्म ‘नई नवेली’ ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3.25 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी. वहीं, फिल्म ने शनिवार को 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इस हिसाब से फिल्म ने दो दिनों में 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. 

किसने मारी बाजी?

रिलीज के पहले दिन भी नई नवेली कलेक्शन के मामले में आगे थी. वहीं शनिवार को भी ‘नई नवेली’ ने ‘प्रहार’ को पीछे छोड़ दिया. अब देखना दिलचस्प होगा कि रविवार के दिन दोनों की कमाई कैसी रहती है.  

क्या है ‘प्रहार’ फिल्म की कहानी?

फिल्म ‘प्रहार’ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम की जिंदगी और उनके चर्चित केस 26/11 मुंबई हमले पर आधारित है, जिसमें वह आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ केस लड़ते हैं. इसमें 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट और 2008 के मुंबई आतंकी हमले जैसे बड़े मामलों को दिखाया गया है. फिल्म में इन मामलों की कानूनी लड़ाई, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए की गई कोशिशों और कोर्टरूम की कार्रवाई को पर्दे पर उतारा गया है.

यह खबर भी पढ़ें: Spirit Release Date: रणबीर की ‘रामायण’ को टक्कर देंगे प्रभास! दिवाली 2027 पर रिलीज होगी ‘स्पिरिट’, मेकर्स ने किया बड़ा खुलासा

यह खबर भी पढ़ें: ‘कौन है दुष्ट? हम रावण हैं कोई सड़क छाप चोर नहीं हैं …’, जब रामलीला रिहर्सल में चप्पल पड़ते ही भड़क उठा दशानन

You Might Be Interested In
Tags: Nayyi Navelli Box OfficePrahaar Box OfficePrahaar vs Nayyi Navelli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पिता के गुजरने के बाद नीति मोहन का छलका दर्द

October 18, 2026

कौन हैं IPS मृदुल कच्छवा?

October 17, 2026

विजया दशमी के 10 महाउपाय!

October 16, 2026

दशहरा के बारे में 10 बातें, जो आपको जानना जरूरी...

October 15, 2026

MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला...

October 14, 2026

महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को क्यों भेजा समन?

October 14, 2026
Prahaar vs Nayyi Navelli Box Office: ‘नई नवेली’ या ‘प्रहार’, रिलीज के दूसरे दिन किसने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Prahaar vs Nayyi Navelli Box Office: ‘नई नवेली’ या ‘प्रहार’, रिलीज के दूसरे दिन किसने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी?
Prahaar vs Nayyi Navelli Box Office: ‘नई नवेली’ या ‘प्रहार’, रिलीज के दूसरे दिन किसने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी?
Prahaar vs Nayyi Navelli Box Office: ‘नई नवेली’ या ‘प्रहार’, रिलीज के दूसरे दिन किसने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी?
Prahaar vs Nayyi Navelli Box Office: ‘नई नवेली’ या ‘प्रहार’, रिलीज के दूसरे दिन किसने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी?
Prahaar vs Nayyi Navelli Box Office: ‘नई नवेली’ या ‘प्रहार’, रिलीज के दूसरे दिन किसने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी?