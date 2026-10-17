Prahaar vs Nayyi Navelli Day 1 BOC: यामी गौतम की ‘नई नवेली’ के आगे ‘प्रहार’ का नहीं दिखा दम, जानें ओपनिंग डे पर किसने कितने कमाए

रिलीज के पहले दिन यामी गौतम की ‘नई नवेली’ ने अच्छी शुरुआत की. वहीं राजकुमार राव की ‘प्रहार’ की हालत बॉक्स ऑफिस पर कमजोर दिखी. आइए जानते हैं किस फिल्म ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया.

‘प्रहार’ ने कितना कलेक्शन किया?

सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ‘प्रहार’ रिलीज के पहले दिन इंडिया में 2.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 2.77 करोड़ रुपये रहा. वहीं, इसने ओपनिंग डे पर ओवरसीज मार्केट से 75 लाख की कमाई की. इस हिसाब से फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 3.52 करोड़ रुपये हो गई. आपको बता दें कि पूरे इंडिया में इसके 4,133 शो हुए.

‘नई नवेली’ ने पहले दिन कितने कमाए?

Sacnilk के मुताबिक यामी गौतम की फिल्म ‘नई नवेली’ ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3.25 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. फिल्म की ग्रॉस कमाई 3.83 करोड़ हो गई. वहीं, ओवरसीज़ में, फिल्म ने अब तक 75 लाख रुपये की ग्रॉस कमाई की, जिससे इसकी वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 4.58 करोड़ हो गई है.

‘नई नवेली’ ने मारी बाजी

‘नई नवेली’ और ‘प्रहार’ के पहले दिन के कलेक्शन की तुलना की जाए, तो यामी गौतम की ‘नई नवेली’ ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि वीकएंड पर कौन सी फिल्म कैसा प्रदर्शन करती है.

क्या है ‘प्रहार’ फिल्म की कहानी?

फिल्म ‘प्रहार’ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम की जिंदगी और उनके चर्चित केस 26/11 मुंबई हमले पर आधारित है, जिसमें वह आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ केस लड़ते हैं. इसमें 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट और 2008 के मुंबई आतंकी हमले जैसे बड़े मामलों को दिखाया गया है. फिल्म में इन मामलों की कानूनी लड़ाई, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए की गई कोशिशों और कोर्टरूम की कार्रवाई को पर्दे पर उतारा गया है.

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