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Prahaar Trailer Review: 26/11 मुंबई हमले की याद दिलाती है फिल्म ‘प्रहार’, जानिए ट्रेलर की 5 खास बातें, जो इस मूवी को बना सकती है सुपरहिट

Prahaar Movie Trailer: राजकुमार राव अभिनीत फिल्म 'प्रहार' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म का ट्रेलर 26/11 मुंबई हमले की याद दिल रहा है. जानिए ट्रेलर की कुछ खास बातें.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: September 30, 2026 11:24:22 AM IST

प्रहार ट्रेलर रिव्यू
प्रहार ट्रेलर रिव्यू


26/11 मुंबई आतंकी हमलों पर आधारित नई फिल्म ‘प्रहार’ 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है.  फिल्म में राजकुमार राव और वामिका गब्बी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. आपको बता दें कि फिल्म की कहानी मशहूर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम की जिंदगी और 26/11 आतंकी हमले के बाद हुए कोर्ट ट्रायल पर आधारित है. उज्ज्वल निकम ने इस मामले में आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ पैरवी की थी. लंबे चले मुकदमे के बाद कसाब को मौत की सजा सुनाई गई थी. आइए जानते हैं ट्रेलर की कुछ खास बातें, जो फिल्म को बना सकती हैं सुपरहिट.

आतंकवादी को सजा दिलाने की जद्दोजहद

फिल्म ‘प्रहार’ 26/11 मुंबई आतंकी हमले की घटना और आतंकवादी अजमल कसाब को सजा दिलाने के लिए चली कानूनी लड़ाई पर आधारित है. फिल्म में देशभक्ति के साथ भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव की कहानी भी देखने को मिलेगी. हालांकि, इसकी कहानी बाकी देशभक्ति फिल्मों से थोड़ी अलग है. यहां कोई सैनिक सीमा पर बंदूक लेकर दुश्मनों से नहीं लड़ रहा, बल्कि एक वकील कोर्टरूम में आतंकियों को उनके अपराधों की सजा दिलाने के लिए कानूनी जंग लड़ता नजर आता है. यह चीज फिल्म को खास बनाती है, क्योंकि कहानी असली घटना पर आधारित है. 

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राजकुमार राव अपनी एक्टिंग से खींच रहे ध्यान

फिल्म में राजकुमार राव वकील उज्ज्वल निकम की भूमिका निभा रहे हैं. वह अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों को प्रभावित कर रहे हैं. उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज, मराठी बोलने का अंदाज और धारदार डायलॉग डिलीवरी किरदार को काफी प्रभावी बनाते हैं. आक्रामक तेवर और मजबूत व्यक्तित्व को पर्दे पर उतारने के लिए राजकुमार ने खास तैयारी की है. कई लोगों ने तो ट्रेलर में राजकुमार राव की एक्टिंग देखने के बाद कहा कि ये फिल्म ऑस्कर के लिए जाएगी. 

जयदीप अहलावत संग जंग ने किया प्रभावित

फिल्म के ट्रेलर में देखने को मिला कि राजकुमार राव और सिकंदर खेर के बीच कोर्टरूम में जबरदस्त बहस होती है. इसके बाद देखा जाता है कि आतंकी कसाब को बचाने के लिए इस्लामाबाद से आए डेलीगेशन की अगुवाई जयदीप अहलावत करते हैं. फिर दर्शकों को असली आनंद मिलता है. जयदीप अहलावत और राजकुमार के बीच  तीखी बहस फिल्म के सबसे जानदार हिस्सा है. 

वामिका गब्बी की छोटी सी झलक है दमदार

ट्रेलर में वामिका गब्बी को राजकुमार राव की पत्नी के रूप में देखा गया. उन्हें ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो बहुत बीमार हैं, लेकिन उनकी छोटी सी झलक ने लोगों के मन में और उत्सुकता बढ़ा दी है. 

फिल्म के बारे में

अविनाश अरुण के डायरेक्शन में बनी और राजकुमार राव, वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर, आशीष विद्यार्थी, ललित प्रभाकर और ऋत्विक साहोरे स्टारर फिल्म ‘प्रहार’ 16 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज़ होगी.

यह खबर भी पढ़ें: यंग अगले साल करेगा शादी? लव गिल ने किया खुलासा, कौन-कौन जाएगा बारात इसकी बनी लिस्ट; जानिए बिग बॉस 20 में क्या हुआ

Tags: Prahar Movie TrailerPrahar Trailer Review
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