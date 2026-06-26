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Prahaar Teaser Out: ‘कसाब’ को जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी! 26/11 के आतंकी के खिलाफ ‘वकील’ बन केस लड़ेंगे राजकुमार राव, लेंगे देश का बदला

इस फिल्म की कहानी वकील उज्ज्वल निकम के करियर के सबसे महत्वपूर्ण मामले 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद अजमल कसाब के मुकदमे के इर्द-गिर्द घूमती है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 26, 2026 10:28:40 AM IST

rajkumar rao in prahaar
rajkumar rao in prahaar


Prahaar Teaser Out: राजकुमार राव की अगली फिल्म प्रहार का टीजर जारी हो चुका है. 26/11 के आतंकी कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले वकील उज्जवल निकम के इर्द-गिर्द ये कहानी घूमती है.

राजकुमार राव इस फिल्म में बायोपिक कोर्टरूम ड्रामा ‘प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी’ में प्रसिद्ध विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम की दमदार भूमिका में वापसी कर रहे हैं. फिल्म निर्माताओं ने आज इसका आकर्षक टीज़र जारी किया है, जो देखने में काफी प्रभावशाली लग रहा है.

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टीजर में दमदार दिखे ‘राजकुमार राव’

प्रहार का टीजर काफी दमदार और प्रभावशाली है. टीज़र के कैप्शन में लिखा है, “जब न्याय को एक आवाज़ की ज़रूरत थी, तो एक आदमी उसका प्रहार बन गया. राजकुमार राव उज्ज्वल निकम के रूप में सच्चाई को उजागर करते हैं. #PRAHAAR का टीज़र अब रिलीज़ हो गया है. सिनेमाघरों में 7 अगस्त 2026 को.”

टीज़र के बारे में

टीज़र से यह स्पष्ट होता है कि फिल्म का कथानक उज्ज्वल निकम के करियर के सबसे महत्वपूर्ण मामले 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद अजमल कसाब के मुकदमे के इर्द-गिर्द घूमेगा. यह फिल्म उस कानूनी लड़ाई को उजागर करने का लक्ष्य रखती है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था. राजकुमार राव इस कहानी में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जो कई तरह की भावनाओं और कई शक्तिशाली पलों को दर्शाती है, जिनका खुलासा कथानक के आगे बढ़ने के साथ-साथ होता जाएगा. राजकुमार राव का उज्ज्वल निकम के रूप में रूपांतरण उनकी शक्ल-सूरत, बॉडी लैंग्वेज से लेकर मराठी में बोलने तक; उनका पूरा व्यक्तित्व सराहनीय लगता है.

प्रहार के बारे में

अविनाश अरुण द्वारा निर्देशित, प्रहार में वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और तरुण शर्मा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 7 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. बता दें कि राजकुमार राव इसके बाद सौरव गांगुली की  बायोपिक में नजर आने वाले हैं.

Tags: bollywoodentertainmentRajkumar Rao
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