Pradeep Rawat passes away: महाभारत के अश्वत्थामा से गजनी के ‘खूंखार’ विलेन तक: प्रदीप रावत के 5 सबसे यादगार किरदार

भारतीय सिनेमा के मशहूर एक्टर प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके मैनेजर ने इस खबर की पुष्टि की और बताया कि वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे. उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस शोक में हैं.

प्रदीप रावत एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग, प्रभावशाली व्यक्तित्व और स्क्रीन पर अपनी मजबूत मौजूदगी से हर किरदार को एक अलग पहचान दी. उन्होंने न केवल हिंदी सिनेमा में बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और भोजपुरी फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी. खास बात यह है कि चाहे हीरो का साथी हो या विलेन, उन्होंने हर किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया.

आइए उनके उन पांच किरदारों पर नज़र डालते हैं जिन्हें दर्शक शायद ही कभी भूल पाएं.

1.’गजनी’ में खूंखार विलेन

अगर प्रदीप रावत के करियर के सबसे यादगार किरदार को चुना जाए, तो ‘गजनी’ का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है. आमिर खान की इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे विलेन का किरदार निभाया, जिसकी खामोशी और क्रूरता ने दर्शकों पर गहरा असर डाला. उनकी एक्टिंग ने इस किरदार को हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार विलेन की लिस्ट में शामिल कर दिया.

2. ‘लगान’ में देवा सिंह

प्रदीप रावत ने ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म ‘लगान’ में देवा सिंह का किरदार निभाया था. हालांकि यह मुख्य भूमिका नहीं थी, लेकिन उनकी एक्टिंग ने फिल्म के कई सीन के असर को और बढ़ा दिया. यह फिल्म उनके करियर का एक अहम पड़ाव मानी जाती है.

3. ‘सरफरोश’ में सुल्तान

प्रदीप रावत ने आमिर खान की मशहूर फिल्म ‘सरफरोश’ में सुल्तान का किरदार निभाया था. स्क्रीन पर कम समय मिलने के बावजूद, उन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. यह वह दौर था जब उन्हें बॉलीवुड में एक दमदार कैरेक्टर एक्टर और ताकतवर विलेन के तौर पर पहचान मिलनी शुरू हुई थी.

4. ‘महाभारत’ में अश्वत्थामा

फिल्मों में मशहूर होने से पहले, प्रदीप रावत बी.आर. चोपड़ा के मशहूर टीवी सीरियल ‘महाभारत’ में नज़र आए थे. उन्होंने इसमें अश्वत्थामा का किरदार निभाया था. उस समय इस किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई और आज भी कई दर्शक उन्हें इसी किरदार के लिए याद करते हैं.

5. ‘Sye’ में बिका रेड्डी

उन्होंने तेलुगु फ़िल्म ‘Sye’ में बिका रेड्डी का किरदार निभाया था, जिसे उनके करियर के सबसे असरदार किरदारों में से एक माना जाता है. इस फ़िल्म के बाद साउथ इंडियन सिनेमा में उनकी लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ी और उन्हें कई बड़ी फ़िल्मों में अहम रोल मिले.

किरदार से भी आगे की एक्टिंग

प्रदीप रावत उन कलाकारों में से थे जो कभी भी बहुत ज़्यादा डायलॉग या बनावटी अंदाज़ पर निर्भर नहीं रहे. उनकी भावपूर्ण आँखें, आवाज़ का भारीपन और सधे हुए अंदाज़ में डायलॉग बोलने का तरीका उनकी पहचान बन गए. यही वजह है कि उन्होंने अलग-अलग भाषाओं और फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में अपनी एक अलग जगह बनाई.