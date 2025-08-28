Prabhas की The Raja Saab फिर टली, अब जनवरी 2026 में आई रिलीज डेट, जानें बार-बार क्यों हो रही देरी

The Raja Saab Release Date: क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिल्म जिसकी झलक भर देखने के लिए फैंस बेताब हों… वह बार-बार पर्दे पर आने से पहले ही क्यों रुक जाती है? आखिर क्या है वो राज, जो प्रभास की हॉरर-कॉमेडी ‘द राजा साब’ को लगातार पोस्टपोन करा रहा है? कभी रिलीज डेट बदल जाती है, कभी शूटिंग फिर से करनी पड़ती है, तो कभी तकनीकी काम अटक जाता है। और अब, जब लोग इसे दिसंबर 2025 में देखने की तैयारी कर रहे थे, अचानक खबर आई कि फिल्म अब 2026 को ही सिनेमाघरों में पहुंचेगी।

लेकिन वजह सिर्फ एक नहीं है।

दरअसल, मेकर्स ने खुलासा किया है कि फिल्म के क्लाइमेक्स का बड़ा हिस्सा दोबारा शूट हो रहा है। साथ ही, लगभग 300 दिन का VFX काम बाकी है। यानी दर्शकों के सामने आने से पहले फिल्म को और निखारा जा रहा है। इसे कहते हैं धैर्य की परीक्षा! और हाँ, यहां एक और ट्विस्ट भी है। निर्माताओं ने रणवीर सिंह की बिग बजट फिल्म धुरंधर से टकराव से बचने के लिए भी ये कदम उठाया है। यानी कि ‘द राजा साब’ अब त्योहार के मौसम में सोलो रिलीज होगी, ताकि बॉक्स ऑफिस पर पूरा धमाका सिर्फ प्रभास के नाम का हो।

पहली बार डबल रोल में प्रभास

इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रभास पहली बार हॉरर-कॉमेडी फिल्म में दिखेंगे। कहा जा रहा है कि इसमें उनका डबल रोल होगा, एक सामान्य इंसान और दूसरा, भूतिया अंदाज में। उनके साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल और मालविका मोहनन जैसे कलाकार इसे और भी दिलचस्प बनाएंगे।

बॉक्स ऑफिस पर मचेगा तहलका?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का सेट भी कमाल का है। 41 हजार से ज्यादा वर्ग फीट में बनी एक हवेली, जहां डर और हंसी का अनोखा खेल होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये इंतजार वाकई सार्थक साबित होगा? या बार-बार टलने की वजह से दर्शकों का रोमांच कम हो जाएगा? हालांकि, इतना तय है कि 9 जनवरी 2026 को पर्दा उठेगा और पता चलेगा कि प्रभास की ‘द राजा साब’ वाकई बॉक्स ऑफिस का राजा बनती है या नहीं?

