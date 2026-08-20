Prabhas: उनकी सेहत के लिए जिम्मेदार… प्रभास की हेल्थ को लेकर फैंस क्यों हुए परेशान? हैदराबाद के सर्जन ने शेयर की ऐसी फोटो

Prabhas Health Update: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार बाहुबली यानी प्रभास को लेकर फैंस परेशान हो गए, जब हैदराबाद के एक हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन ने उनके साथ एक फोटो शेयर की और उनकी सफलता के पीछे पर्सनल सैक्रिफाइस का जिक्र किया. पोस्ट के बाद, कई फैंस ने पूछा कि क्या एक्टर ठीक हैं.

यह चिंता प्रभास की बाहुबली, साहो, और सलार जैसी फिल्मों के दौरान लगी चोटों की हिस्ट्री से उपजी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह कई सालों से घुटने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनकी दो सर्जरी हो चुकी हैं, और फरवरी में सेट पर उन्हें एक और चोट लगी थी.

हैदराबाद के सर्जन ने प्रभास के साथ शेयर की पोस्ट

हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल्स के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिन्हें घुटने, कूल्हे और स्पोर्ट्स इंजरी का एक्सपर्ट माना जाता है, ने इंस्टाग्राम पर यह फोटो पोस्ट की. उन्होंने इसे कैप्शन दिया, कुछ लोग अपनी सफलता से इंस्पायर करते हैं, जबकि दूसरे अपने विनम्र स्वभाव से एक गहरी छाप छोड़ते हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि वह प्रभास को मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं. उन्होंने लिखा प्रभास को जानना और उनकी हेल्थ के लिए जिम्मेदार होना खुशी की बात है. अपनी अपार सफलता के बावजूद, वह बहुत ही डाउन-टू-अर्थ, फ्रेंडली और अच्छे स्वभाव वाले इंसान हैं. उनका पॉजिटिव रवैया और शानदार नेचर उन्हें सच में खास बनाता है. मैं हमेशा उनके लिए सफलता, अच्छी सेहत और खुशी की कामना करता हूं.

सर्जन ने फोटो पर क्या लिखा कैप्शन?

फोटो में, प्रभास एक डॉक्टर के बगल में खड़े होकर मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं. सर्जन ने फोटो पर कैप्शन लिखा, सफलता से परे प्रेरणा, और कहा, जब भी आप किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, तो आप सिर्फ उनकी पब्लिक अचीवमेंट्स देखते हैं, न कि वहां तक ​​पहुंचने के लिए उनके द्वारा किए गए पर्सनल सैक्रिफाइस.

फैंस ने क्या-क्या किया कमेंट

फैंस ने तुरंत कमेंट सेक्शन में एक्टर की हेल्थ के बारे में मैसेज पोस्ट करना शुरू कर दिया. एक ने पूछा कि प्रभास को क्या दिक्कत है. दूसरे ने लिखा हमारा भाई अच्छा दिख रहा है, हम बस चाहते हैं कि वह हेल्दी रहे. तीसरे ने कहा कि प्रभास की हेल्थ जरूरी है, और कई और लोगों ने भी ऐसे ही मैसेज भेजे.

एक फैन ने लिखा प्लीज मेरे ‘रिबेल’ का अच्छे से ख्याल रखना. आपकी कोशिशों के लिए धन्यवाद, सर. एक और फैन ने प्रभास से अपना ख्याल रखने, आराम करने और फिर शूटिंग पर लौटने की रिक्वेस्ट की, और कहा कि वह तभी अपने फैंस को एंटरटेन कर पाएंगे जब वह ठीक हो जाएंगे. इस बीच, प्रभास अभी संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट और हनु राघवपुडी की फौजी की शूटिंग कर रहे हैं. उनके पास नाग अश्विन की कल्कि 2898 AD का सीक्वल भी पाइपलाइन में है.