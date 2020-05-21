बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. बाहुबली स्टार प्रभास के फैंस इन दिनों बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में ये घोषणा हुई है कि जल्द ही नाग अश्विन के संग अगले प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं. वैसे इस फिल्म का टाइटल अभी फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है प्रभास 21 होगा, जबसे इस फिल्म की घोषणा हुई है, फिल्म सुर्खियों में छाई हुई है. ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म को पैन इंडिया में रिलीज किया जाएगा, और फिल्म का बजट 400 करोड़ के करीब होने वाला है. हाल ही में आए रिपोर्ट कि मानें तो फिल्म की शूटिंग नवंबर में शुरू हो जाएगी.
फिलहाल फैंस ये कयास लगाने में लगे हुए हैं, कि आखिर प्रभास के साथ फिल्म में कौन सी एक्ट्रेस लीड रोल में नजर आएंगी, क्योंकि एक्ट्रेस के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है. हाल ही में आए रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो आलिया भट्ट का नाम इसके लिए सामने आया है. नाग अश्विन ने खुद से ये प्लान किया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही वो ब्रह्मास्त्र एक्ट्रेस से मिलेंगी.
मजेदार बात तो ये है कि आलिया भट्ट आरआरआर फिल्म से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं, इस फिल्म को बाहुबली फेम डायरेक्टर राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं. वैसे इससे पहले दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ का नाम भी इस फिल्म के लिए सामने आ चुका है. वैसे ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर फिल्म में प्रभास के साथ कौन सी एक्ट्रेस दिखाई देगी, अश्विनी दत्त इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं.
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Baahubali 2 was not just a film that the nation loved but also, the biggest film of my life. And, I’m grateful to my fans, team and director S. S Rajamouli who made it one of the most memorable projects. Baahubali 2 completes three years and I’m delighted for all the love the film and I have received. @ssrajamouli @shobuy_ @ranadaggubati #AnushkaShetty @tamannaahspeaks @meramyakrishnan #Sathyaraj #Nassar @arkamediaworks_official @baahubalimovie @karanjohar @dharmamovies #AnilThadani #AAFilms #Baahubali2
प्रभास की इस फिल्म को हिंदी,तेलुगू, इंग्लिश समेत कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. प्रभास के बारे में बात करें तो फिलहास वो अपनी अगली फिल्म ओह डियर की तैयारी में लगे हुए हैं, इस फिल्म में प्रभास के साथ पूजा हेगड़े नजर आने वाली हैं, इस फिल्म को राधा कृष्णा कुमार डायरेक्ट करने वाले हैं.
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