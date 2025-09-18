Poonam Pandey बनेंगी मंदोदरी, Arya Babbar निभाएंगे रावण का किरदार, Red Fort ‘रामलीला’ में मचेगा हंगामा

Poonam Pandey Luv Kush Ramlila: दिल्ली के लाल किला (Delhi Red Fort) ग्राउंड्स में होने वाली पारंपरिक लव कुश रामलीला (Luv Kush Ramlila) इस साल ग्लैमर और ड्रामे के नए ट्विस्ट के साथ लौट रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस पूम पांडे (Poonam Pandey) को मंदोदरी (Mandodari) का किरदार निभाने के लिए चुना गया है, जबकि आर्य बब्बर (Arya Babbar) इस साल राणव (Ravana) की भूमिका निभाएंगे. ये घोषणा रामलीला (Ramlila) के मेक-अप, कॉस्ट्यूम और परफॉर्मेंस की बहस को फिर से जोर दे रही है. क्योंकि, कुछ सन्तों और समुदायों ने इसे लेकर आपत्ति जताई है.

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पूनम पांडे इस भूमिका की गंभीरता को लेकर उत्साहित हैं और वो इस चुनौती के लिए तैयार हैं. पर्दे पर मंदोदरी की महत्ता, उसकी गरिमा एवं संवादों को जीवंत रूप से पेश करना उनके उद्देश्य में शामिल है. लेकिन, इस फैसले पर प्रतिक्रिया मिली है. कुछ लोगों ने कहा है कि यह चयन परंपरा और रामलीला की सभ्यात्मक मर्यादाओं को तोड़ सकता है.

क्यों जताई जा रही आपत्ति?

जो लोग आपत्ति जता रहे हैं, उनका कहना है कि मंदोदरी जैसे पौराणिक चरित्र को निभाने के लिए पारंपरिक या धार्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक संवेदनाएं महत्वपूर्ण होती हैं. उनकी इस चिंता में यह शामिल है कि क्या भूमिका की प्रस्तुति बहुत ग्लैमरस होगी, जिससे मूल भाव बिगड़ सकता है.

चयन का समर्थन भी कर रहे लोग

दूसरी तरफ, समर्थकों का कहना है कि कला और थिएटर में नवाचार जरूरी है. वो यह मानते हैं कि नए चेहरे और नए दृष्टिकोण रामलीला जैसे कार्यक्रमों में नई ऊर्जा और दर्शक आकर्षण ला सकते हैं. यह बहस सिर्फ एक कलाकार के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुति की सीमाओं और लोक परंपराओं के बीच संतुलन की बड़ी चर्चा है.

बिस्तर पर Nude होकर दिए पोज, इस एक्ट्रेस ने पार की बोल्डनेस की सारी हदें