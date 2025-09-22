Luv Kush Ramleela: पूनम पांडे के मंदोदरी वाले रोल पर फूट पड़ा विवाद, BJP-VHP ने जमकर काटा बवाल

Mandodari role controversy: दिल्ली की ऐतिहासिक लवकुश रामलीला (Luv kush Ramleela) इस साल एक बार फिर सुर्खियों में है. बॉलीवुड की कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन पूनम पांडे (Controversy Queen Poonam Pandey) को रावण की पत्नी मंदोदरी (mandodari) के रोल के लिए चुना गया है. लेकिन, जैसे ही खबर आई, BJP और VHP ने इसे लेकर विरोध जताया. उनका कहना है कि पूनम की सोशल मीडिया (Poonam Pandey Social Media) पर कुछ पोस्ट और छवि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं.

लवकुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने साफ कहा कि यह उनका मकसद जेंडर इक्वालिटी (Gender Equality) और सेकंड चांस देना है. उन्होंने बताया कि पूनम ने तुरंत इस रोल के लिए हामी भरी और अब वह 29 और 30 सितंबर को मंच पर धमाल मचाने वाली हैं. अर्जुन ने कहा, “हर किसी को मौका मिलना चाहिए, खासकर जब बात कलात्मक प्रदर्शन और अभिनय की हो.”

पूनम को रोल से हटाने की मांग

इस बीच BJP मीडिया सेल प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर और VHP के प्रांत प्रमुख सुरेंद्र गुप्ता ने आयोजकों से अनुरोध किया कि पूनम को इस रोल से हटाया जाए. लेकिन, समिति का कहना है कि वे मॉडर्न सोच और ट्रेडिशनल वैल्यू के बीच संतुलन बनाए रखना चाहते हैं.

सोशल मीडिया पर खड़ा हुआ विवाद

यह विवाद न केवल रामलीला (Ramleela) के मंच को लेकर चर्चा पैदा कर रहा है, बल्कि religion vs modernity के मुद्दे को भी सामने ला रहा है. पूनम पांडे का यह कदम दर्शकों के लिए एक तरह से एक्साइटमेंट लेकर आया है. सोशल मीडिया पर फैंस पहले ही इस खबर पर रिएक्शन दे रहे हैं. साथ ही, यूजर्स मीम्स भी बनाने लगे हैं, जिससे रामलीला का बज सोशल मीडिया तक पहुंच गया है.