चमकते करियर के वक्त फिल्ममेकर पर दिल हार बैठी नीली आंखों वाली हसीना, रचाई शादी; जब मिला धोखा, तो लिया ऐसा बदला कि…

हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की. एक्ट्रेस ने महज 16 वर्ष की उम्र में साल 1978 में यश चोपड़ा की फिल्म ‘त्रिशूल’ से बॉलीवुड की

दुनिया में कदम रखा था. उनकी नीली आंखें, मासूम चेहरा ने दर्शकों को दीवाना बना लिया था. अभिनेत्री फिल्मों के अलावा अपनी लव स्टोरी से भी चर्चित थीं. उनकी प्रेम कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी. चलिए एक नजर डालते हैं एक्ट्रेस की दिलचस्प लव स्टोरी की.

जब एक्ट्रेस को मिला पहला प्यार

पूनम ढिल्लों का करियर जिस वक्त ऊंचाइयों पर था, उसी समय 1988 में उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया और उनके पिता का निधन हो गया था. इस खबर ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था. फिर उनकी जिंदगी में एंट्री हुई फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठकेरिया की. अशोक ने दुख की उस घड़ी में पूनम ढिल्लों को संभाला. अभिनेत्री को लगा कि उन्हें उनका सच्चा जीवन साथी मिल गया है. पूनम और अशोक ने बिना ज्यादा वक्त गवाए साल 1988 में ही शादी कर ली.

शादी के बाद छोड़ा फिल्मी करियर

शादी के बाद पूनम ढिल्लों ने अपने चमकते करियर को पीछे छोड़ दिया ताकि वह अपनी गृहस्थ और बच्चों अमोल और पलोमा को संभाल सकें. लेकिन कहते हैं ना कि बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे के अंधेरे अक्सर रिश्तों को निगल जाते हैं. शादी के कुछ सालों बाद अभिनेत्री की जिंदगी में दरार पड़ने लगीं. अभिनेत्री को पता चला कि उनके पति अशोक ठकेरिया का किसी दूसरी औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. जिस पति के लिए पूनम ने अपना करियर दांव पर लगा दिया. उसी पति ने जब उन्हें धोखा दिया तो वह हैरान हो उठीं और उन्हें गहरा सदमा लगा. अभिनेत्री ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन अशोक के अंदर कोई बदलाव नहीं आया.

पूनम ढिल्लों ने लिया बदला

इस बात से पूनम ढिल्लों इतना नाराज हो गईं कि उन्होंने बदला लेने का फैसला किया. अपने पति को सबक सिखाने के लिए पूनम ने खुद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया. उनका नाम जुड़ा हांगकांग के एक बिजनेसमैन कीकू के साथ. हालांकि, आपको बता दें कि अभिनेत्री का यह कोई सच्चा प्यार नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी. वो अपने पति को यह एहसास कराना चाहती थी कि जब अपना कोई धोखा देता है तो कैसा दर्द होता है. अभिनेत्री का यह फैसला काम कर गया. जब अशोक ठकेरिया को अपनी गलती का एहसास तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और दोनों में दूरियां बहुत बढ़ चुकी थीं. आखिरकार साल 1997 में शादी के 9 साल बाद पूनम ढिल्लो ने अशोक ठकेरिया से तलाक ले लिया. और एक्ट्रेस ही अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही हैं.

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