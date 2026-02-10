Viral Video: छोटे बच्चे ने किया पूजा हेगड़े को टक्कर, डांस वीडियो देख यूजर्स हुए हैरान

Pooja Hegde Viral Video: हाल ही में पूजा हेगड़े चेन्नई की सत्यभामा यूनिवर्सिटी में एक कल्चरल इवेंट में शामिल हुई है. इवेंट के दौरान एक छोटा लड़का स्टेज पर आया और उनके साथ “मोनिका” गाने पर डांस करने लगा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और कई यूजर्स इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे है.

पूजा हेगड़े का डांस चैलेंज

वायरल वीडियो में एक बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर डांस करता दिख रहा है. जैसे ही बच्चा डांस स्टेप्स करता है, पूजा हेगड़े भी हैरान रह जाती है. कई बार पूजा खुद बच्चे के स्टेप्स को फॉलो करती दिख रही है. गौरतलब है कि एक्टर शौबिन साहिर ने भी फिल्म “कुली” में पूजा हेगड़े के साथ कमाल का डांस किया था, और वायरल वीडियो में बच्चे ने भी स्टेज पर वही डांस स्टेप्स किया है.

बच्चे के डांस पर लोगों के रिएक्शन

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स पूजा हेगड़े के वायरल वीडियो पर रिएक्शन दे रहे है, और बच्चे की तारीफ कर रहे है. एक यूजर ने लिखा, “लड़का चमक गया, पूजा हैरान रह गई.” दूसरे यूजर ने लिखा, “उसके मूव्स किसी भी सेलिब्रिटी से बेहतर है.” एक और यूजर ने कमेंट किया, “इतनी कम उम्र में इतना कॉन्फिडेंस, कमाल है.” एक और यूजर ने उसकी तारीफ करते हुए लिखा, “क्या एनर्जी है, उसने सबको पीछे छोड़ दिया.”

यह बच्चा कौन है?

वायरल वीडियो में एक्टर और डांसर जाफर सादिक भी दिख रहे हैं, जिन्हें बच्चे का मेंटर बताया जा रहा है. बच्चे का नाम हनी है. हनी की तारीफ से खुश होकर जाफर सादिक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, “जब आप अपनी काबिलियत पर यकीन करते हैं, तो किस्मत रास्ता बना देती है. यह बच्चा इसी के लिए बना है और इससे भी आगे जाएगा. उसने मेरी उम्मीद फिर से जगा दी है. मुझे तुम पर बहुत गर्व है, मेरे बच्चे.”