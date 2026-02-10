Home > मनोरंजन > Viral Video: छोटे बच्चे ने किया पूजा हेगड़े को टक्कर, डांस वीडियो देख यूजर्स हुए हैरान

Viral Video: छोटे बच्चे ने किया पूजा हेगड़े को टक्कर, डांस वीडियो देख यूजर्स हुए हैरान

Pooja Hegde Viral Video: हाल ही में पूजा हेगड़े चेन्नई की सत्यभामा यूनिवर्सिटी में एक कल्चरल इवेंट में शामिल हुई है. इवेंट के दौरान एक छोटा लड़का स्टेज पर आया और उनके साथ "मोनिका" गाने पर डांस करने लगा है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 10, 2026 6:14:59 PM IST

Pooja hegde dance video
Pooja hegde dance video


Pooja Hegde Viral Video: हाल ही में पूजा हेगड़े चेन्नई की सत्यभामा यूनिवर्सिटी में एक कल्चरल इवेंट में शामिल हुई है. इवेंट के दौरान एक छोटा लड़का स्टेज पर आया और उनके साथ “मोनिका” गाने पर डांस करने लगा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और कई यूजर्स इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे है.

You Might Be Interested In

पूजा हेगड़े का डांस चैलेंज

वायरल वीडियो में एक बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर डांस करता दिख रहा है. जैसे ही बच्चा डांस स्टेप्स करता है, पूजा हेगड़े भी हैरान रह जाती है. कई बार पूजा खुद बच्चे के स्टेप्स को फॉलो करती दिख रही है. गौरतलब है कि एक्टर शौबिन साहिर ने भी फिल्म “कुली” में पूजा हेगड़े के साथ कमाल का डांस किया था, और वायरल वीडियो में बच्चे ने भी स्टेज पर वही डांस स्टेप्स किया है.

Delhi News: एक कार, तीन लाशें और तंत्र-मंत्र का साया! दिल्ली कांड में आया नया ट्विस्ट, CCTV में दिखा बाबा

बच्चे के डांस पर लोगों के रिएक्शन

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स पूजा हेगड़े के वायरल वीडियो पर रिएक्शन दे रहे है, और बच्चे की तारीफ कर रहे है. एक यूजर ने लिखा, “लड़का चमक गया, पूजा हैरान रह गई.” दूसरे यूजर ने लिखा, “उसके मूव्स किसी भी सेलिब्रिटी से बेहतर है.” एक और यूजर ने कमेंट किया, “इतनी कम उम्र में इतना कॉन्फिडेंस, कमाल है.” एक और यूजर ने उसकी तारीफ करते हुए लिखा, “क्या एनर्जी है, उसने सबको पीछे छोड़ दिया.”

You Might Be Interested In

यह बच्चा कौन है?

वायरल वीडियो में एक्टर और डांसर जाफर सादिक भी दिख रहे हैं, जिन्हें बच्चे का मेंटर बताया जा रहा है. बच्चे का नाम हनी है. हनी की तारीफ से खुश होकर जाफर सादिक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, “जब आप अपनी काबिलियत पर यकीन करते हैं, तो किस्मत रास्ता बना देती है. यह बच्चा इसी के लिए बना है और इससे भी आगे जाएगा. उसने मेरी उम्मीद फिर से जगा दी है. मुझे तुम पर बहुत गर्व है, मेरे बच्चे.”

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026
Viral Video: छोटे बच्चे ने किया पूजा हेगड़े को टक्कर, डांस वीडियो देख यूजर्स हुए हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Viral Video: छोटे बच्चे ने किया पूजा हेगड़े को टक्कर, डांस वीडियो देख यूजर्स हुए हैरान
Viral Video: छोटे बच्चे ने किया पूजा हेगड़े को टक्कर, डांस वीडियो देख यूजर्स हुए हैरान
Viral Video: छोटे बच्चे ने किया पूजा हेगड़े को टक्कर, डांस वीडियो देख यूजर्स हुए हैरान
Viral Video: छोटे बच्चे ने किया पूजा हेगड़े को टक्कर, डांस वीडियो देख यूजर्स हुए हैरान