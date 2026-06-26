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16 की उम्र से फिल्मी दुनिया में छाईं, फिर तंगी और बीमारी ने बर्बाद कर दी जिंदगी, सलमान ने दिया सहारा

Pooja Dadwal: बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा ददवाल, जिन्होंने कभी सलमान खान के साथ काम किया था. लेकिन अब वह चॉल में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं. चलिए जानते हैं उनके बारे में.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 26, 2026 3:56:22 PM IST

पूजा ददवाल
पूजा ददवाल


एक्ट्रेस पूजा ददवाल ने 1995 में फिल्म ‘वीरगति’ से सिर्फ 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा था. इसी फिल्म से वह रातोंरात स्टार बन गई थीं. लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि उन्हें तंगहाली में अपना जीवन बिताना पड़ा. इन दिनों कहां हैं वो और क्या करती हैं. जानिए एक्ट्रेस के बारे में सबकुछ. 

स्टार बनकर भी बेकार हो गईं जिंदगी

16 साल की उम्र में सलमान खान के साथ साल 1995 में ‘वीरगति’ फिल्म से पूजा ददवाल ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. अपनी खूबसूरती और अभिनय के साथ एक्ट्रेस लाइमलाइट में आ गईं. लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया. ‘वीरगति’ के बाद पूजा ददवाल को अच्छे ऑफर नहीं मिले और उनका करियर धीरे-धीरे खत्म हो गया. इसके बाद उन्होंने शादी की और गोवा में अपने पति के साथ कैसीनो चलाकर जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश करी. 

गंभीर बीमारी से हो गई पीड़ित

साल 2018 में पूजा ददवाल को टीबी और फेफड़ों से संबंधित गंभीर बीमारी हो गई. इलाज के महंगे खर्च के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई थी. उनके पास दवाइयों तक के पैसे नहीं बचे थे. जब पूजा को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब उनके पति और परिवार ने भी बीमारी और बिस्तर पर पड़ी बेजान पूजा का साथ छोड़ दिया. फिर उनका एक बेहद ही कमजोर हालत में वीडियो वायरल हुआ, तो सलमान खान के एनजीओ बीइंग वुमेन ने उनकी मदद की और इलाज की जिम्मेदारी संभाली. एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि वह सलमान खान की वजह से आज जिंदा हैं. 

चॉल में बिता रहीं दिन

बीमारी से ठीक होने के बाद भी पूजा ददवाल की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी. मुंबई की एक तंग गली में छोटे से चॉल में कमरे में 
रहने पर आज वह मजबूर हैं. अभिनेत्री पेट पालने और अपने खर्च चलाने के लिए पूजा आज मुंबई में टिफिन सर्विस का काम करती है. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘मैं अभी सिंगल हूं’, रिया चक्रवर्ती ने शादी की प्लानिंग पर तोड़ी चुप्पी, भाई शोविक को लेकर कही बड़ी बात

Tags: pooja dadwalpooja dadwal life
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