परवीन बॉबी और महेश भट्ट के रिश्ते पर पूजा भट्ट की दो टूक; ‘मेरी मां ने उन्हें काफी पहले  माफ कर दिया है’

विकी लालवानी के साथ हाल ही में हुई बातचीत में पूजा भट्ट ने अपने पिता महेश भट्ट और एक्ट्रेस परवीन बॉबी के रिश्ते पर खुलकर बात की. खबरों के अनुसार, अभिनेता कबीर बेदी से तलाक के बाद, महेश भट्ट और परवीन बाबी 1970 के दशक के उत्तरार्ध में रिश्ते में थे.

उस समय, भट्ट लॉरेन ब्राइट (किरण भट्ट) यानी पूजा भट्ट की मां से विवाहित थे और कहा जाता है कि उन्होंने उसी दौरान उनके साथ अपना विवाह तोड़ दिया था, हालांकि बाद में वो फिर से साथ आ गए थे.

माता-पिता के आपसी रिश्ते पर पूजा भट्ट ने तोड़ी चुप्पी

दरअसल, महेश भट्ट और परवीन बाबी 1970 के दशक रिलेशनशिप में आ गए थे. लेकिन महेश भट्ट और परवीन बाबी का रिश्ता आखिरकार खत्म हो गया था. खबरों के अनुसार परवीन बाबी की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उनका रिश्ता टूटा, जिससे उनके साथ बिताए समय में और भी जटिलताएं आ गईं. बातचीत के दौरान पूजा भट्ट ने कहा कि वह अपने पिता के उस फैसले का सम्मान करती हैं जिसमें उन्होंने एक असफल विवाह को छोड़ने का निर्णय लिया, और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे विकल्प कठिन और बेहद व्यक्तिगत हो सकते हैं.

बता दें कि परवीन बॉबी से अलग होने के बाद महेश भट्ट और उनकी पत्नी किरण भट्ट ने सुलह करने और अपने वैवाहिक जीवन को फिर से संवारने का फैसला किया. कुछ वर्षों बाद, भट्ट की मुलाकात अभिनेत्री सोनी राजदान से हुई और दोनों के बीच संबंध विकसित हुआ. खबरों के अनुसार, कई वर्षों तक साथ रहने के बाद, उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और 1986 में उनसे शादी कर ली. हालांकि पूजा भट्ट ने बताया कि आज भी महेश भट्ट के उनकी मां के साथ अच्छे संबंध हैं.

पूजा भट्ट के बारे में

पूजा भट्ट 90s के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस और फिल्म निर्देशक हैं. 1990 के दशक में पूजा भट्ट की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में संजय दत्त के साथ सड़क, जुनून, जानम और राहुल रॉय के साथ फिर तेरी कहानी याद आयी, सर और अतुल अग्निहोत्री के साथ गुनहगार और तड़ीपार शामिल हैं. जख्म फिल्म के लिए उनको राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है.