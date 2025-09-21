पेंट लगाकर Nude फोटोशूट कराया, इतना काफी नहीं था कि एक्ट्रेस ने पापा संग कर लिया लिपलॉक!

Pooja Bhatt Controversies: बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं, जो अपनी फिल्मों से ज्यादा विवादों की वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं. जी हां, आज हम एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और अदाकारी के साथ-साथ कई विवादों से सुर्खियां बटोरी हैं. यह एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) हैं. पूजा भट्ट ने बहुत ही कम उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया था. मगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसे बवाल और विवाद हुए जिसकी वजह से उनका करियर लगभग डूब गया.

पेंट लगाकर कराया था न्यूड फोटोशूट

90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस पूजा भट्ट (Pooja Bhatt Photos) ने एक मैग्जीन के कवर के लिए न्यूड फोटोशूट कराया था. इस फोटोशूट के लिए एक्ट्रेस खूब ट्रोल भी हुई थीं. बता दें, उस दौर में जब बिकिनी पहनना भी बड़ा मुद्दा होता था जब पूजा भट्ट ने अपने पूरे शरीर पर पेंट लगाकर फोटोशूट करवाया था.

पूजा भट्ट (Pooja Bhatt Pics) के शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर अलग रंग का पेंट किया गया था और इसमें ऐसे दिखाया गयाथा जैसे एक्ट्रेस ने कपड़े पहने हैं. यह फोटोशूट लगभग 32 साल पहले 1993 में कराया गया था और खूब कंट्रोवर्सी की वजह बना था.

पापा संग कर लिया था लिपलॉक!

न्यूड होने के बाद पूजा भट्ट (Pooja Bhatt Liplock Controversy) ने एक बार फिर मैग्जीन के कवर पेज के लिए कंट्रोवर्सी से भरा फोटोशूट कराया था. इस फोटोशूट में पूजा ने और किसी के साथ नहीं अपने ही पिता महेश भट्ट के साथ लिप-किस किया था. पूजा और महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) का यह लिपलॉक वाला फोटो 90 के दशक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सियों में से एक था. इस कंट्रोवर्सी से पिता और बेटी के रिश्तों पर भी सवाल उठा था.

पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में अपनी इस कंट्रोवर्सी पर जवाब भी दिया था. उनका कहना था, कि उन्हें इसपर कोई पछतावा नहीं है. वह इसे बहुत सिंपल तरह से देखती हैं.

पूजा भट्ट की लव लाइफ भी रही है विवादित

पूजा भट्ट (Pooja Bhatt Husband) के साथ लिपलॉक के बाद उनकी लव लाइफ ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूजा भट्ट ने मनीष मखीजा से शादी की थी. लेकिन, शादी के कुछ समय बाद वह पति से अलग हो गईं. इसके बाद उनका नाम एक्टर रणवीर शौरी से जुड़ा था. कहा जाता है कि दोनों काफी समय तक लिव-इन में भी रहे थे. हालांकि, रणवीर से भी उनका रिश्ता टूट गया जिसकी वजह शराब और हिंसक व्यवहार था.