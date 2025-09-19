बीच पर न्यूड दौड़ी थी इस एक्ट्रेस की मां, पति ने की चार शादियां, मौत के बाद लाश तक नहीं मिली
बात करेंगे आज एक ऐसी स्टारवाइफ की जो कि अपनी बोल्डनेस की वजह से काफी चर्चा में आ गई थीं. यहां तक कि इन्हें बीच पर न्यूड दौड़ने तक से परहेज नहीं था.

By: Kavita Rajput | Published: September 19, 2025 10:24:09 AM IST

Protima bedi life facts: एड गुरु और फिल्ममेकर प्रह्लाद कक्कड़ (Prahlad Kakkar) ने एक इंटरव्यू में कई बॉलीवुड स्टार्स से जुड़े राज़ खोले हैं. इनमें से एक नाम प्रोतिमा बेदी का भी है. आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोतिमा बेदी कौन हैं तो आपको बता दें कि ये एक्टर कबीर बेदी (Kabir Bedi) की एक्स वाइफ और एक्ट्रेस पूजा बेदी (pooja Bedi) की मां हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. प्रोतिमा एक मॉडल और एक डांसर थीं. 

बीच पर न्यूड होकर दौड़ी थीं प्रोतिमा
प्रह्लाद के मुताबिक वो काफी खुले विचारों वाली महिला थीं. उनके अंदर इतनी ज्यादा बोल्डनेस थी कि एक बार उन्होंने बीच पर न्यूड दौड़ लगा दी थी. जी हां, वो कुछ अलग थीं, वो पागल और सिरफिरी मिजाज़ की थी और बेहतरीन थीं. उनका मानना था कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि वो नहीं कर सकती थीं. प्रह्लाद ने बताया कि एक बार एक कैम्पेन के सिलसिले में उन्हें न्यूड होना था लेकिन उन्होंने एक हैट से अपने प्राइवेट पार्ट छुपा लिए थे जबकि प्रोतिमा ने मुंबई के बीच पर न्यूड ही दौड़ लगा दी थी. वो और कबीर हिप्पी जनरेशन के लोग थे और उन्मुक्त और खुले विचारों वाली ज़िंदगी जीने में यकीन करते थे. प्रहलाद आगे बोले, प्रोतिमा बेहद खूबसूरत लड़की थीं और मेरा पूरा ऑफिस उन्हें देखकर डिसट्रेक्ट हो जाता था.

प्रोतिमा को मिली दर्दनाक मौत, लाश तक नहीं मिली 
प्रोतिमा की बेटी पूजा बेदी एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रोतिमा की मौत एक लैंडस्लाइड में हो गई थी जब वो कैलाश मानसरोवर गई थीं. वो केवल 50 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गईं.घरवालों को उनकी लाश तक नहीं मिली थी. वो नेचर से बहुत प्यार करती थीं और नेचर के बीच ही मरना चाहती थीं और ऐसा ही हुआ. उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी और उन्हें मौत भी अपने मन मुताबिक ही मिली.

18 अगस्त 1998 को उनका निधन हो गया था.  एक्टर कबीर बेदी ने चार शादियों में से पहली शादी प्रोतिमा से की थी. दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी लेकिन इन्होंने तलाक नहीं लिया था. प्रोतिमा और कबीर बाद में ओपन रिलेशनशिप में रहे और फिर कबीर ने रेडियो अनाउंसर निक्की से शादी कर ली. ये शादी नहीं टिकी और दोनों का 2005 में तलाक हो गया था. इसके बाद कबीर ने दो और शादियां की थीं. 

