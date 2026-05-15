कभी थीं फिल्मी दुनिया की मशहूर एक्ट्रेस, दूसरे धर्म में शादी कर बसाया घर; 2 बच्चों के बाद हुआ तलाक

अभिनेत्री पूजा बेदी ने आमिर खान के साथ फिल्म ‘जो जीता वही सिकंदर’ से बॉलीवुड में डेब्यू कर शानदार शुरुआत की थी. हालांकि, फिल्म की सफलता के बाद कई फिल्मों के ऑफर मिलने के बावजूद, उन्होंने मुस्लिम बिजनेसमैन फरहान फर्नीचरवाला से शादी कर ली और अभिनय से दूरी बना ली. हाल ही में एक बातचीत में, पूजा ने अपनी शादी, तलाक और अपने पूर्व पति के साथ अपने रिश्ते पर बात की है.

कब और किससे हुई थी शादी?

पूजा बेदी ने 24 साल की उम्र में मुस्लिम बिजनेसमैन फरहान फर्नीचरवाला से शादी की थी. उनके बच्चे हैं. शादी के 12 साल दोनों ने अलग होने का फैसला किया था.

तलाक को लेकर क्या बोलीं एक्ट्रेस?

जोस अलुक्कास के यूट्यूब चैनल पर सुहासिनी मणिरत्नम से बात करते हुए , पूजा ने बताया, “शादी एक अनुभव है, एक सफर है. मैं अपने दो प्यारे बच्चों के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूं. मुझे नहीं पता कि उनके बिना जीवन कैसा होता. मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं. मेरी शादी ने मुझे एक सच्चा दोस्त दिया क्योंकि मेरे पूर्व पति आज भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, और मेरे बच्चे, वे मेरा प्यार हैं, मेरी जिंदगी हैं. आगे उन्होंने कहा, मेरी शादी 24 साल की उम्र में हुई थी और तलाक 32 साल की उम्र में हुआ. हालांकि, मेरी खुशी कभी कम नहीं हुई. मैं शादीशुदा होकर बहुत खुश थी और तलाक लेकर भी बहुत खुश थी. मैं साथ बिताए 12 सालों और अपने बच्चों के लिए आभारी हूं. शुक्रिया, लेकिन सिर्फ 12 अच्छे साल बिताने का मतलब यह नहीं कि मुझे 50 बुरे साल भी जीने पड़ें.

माता-पिता से हुईं प्रभावित

पूजा ने यह भी बताया कि तलाक के प्रति उनका दृष्टिकोण उनके बचपन के अनुभवों से प्रभावित हुआ है. उनके माता-पिता, कबीर बेदी और प्रतिमा बेदी, तब अलग हो गए थे जब वह मात्र पांच वर्ष की थीं, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते में स्नेह और सम्मान बनाए रखा. उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा, मैं अपने माता-पिता को तलाकशुदा देखती हुई बड़ी हुई. जब उनका तलाक हुआ तब मैं पांच साल की थी, और मैंने उन्हें बेहद प्यार और सम्मान के साथ रहते देखा. मैंने उन्हें एक-दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में देखा. मेरे पिताजी अपनी दूसरी पत्नी के साथ हनीमून पर हमारे साथ रहने आए थे. इसके आगे उन्होंने बताया कि उनके पूर्व पति फरहान की वर्तमान पत्नी लैला के साथ भी उनका बहुत अच्छा रिश्ता है. एक्ट्रेस ने कहा, उनकी वर्तमान पत्नी लैला बहुत प्यारी हैं. मैं उन्हें जूनियर केजी से जानती हूं. उनका बेटा मेरे परिवार का हिस्सा है. मेरी बेटी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं लैला आंटी और ज़ान (उनके बेटे) के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बिना हमारा परिवार और बड़ा हो गया है.