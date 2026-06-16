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स्लोवाकिया पोस्ट में छाया अल्लू अर्जुन का जलवा, पीएम मोदी ने इस्तेमाल किया फिल्म का गाना; फैंस हुए खुश

Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया दौरे की एक तस्वीर साझा की है. इसमें उन्होंने साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म AA23 का थीम सॉन्ग इस्तेमाल किया. इस पर नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 16, 2026 6:24:50 PM IST

पीएम मोदी ने अल्लू अर्जून की फिल्म का गाना किया यूज
पीएम मोदी ने अल्लू अर्जून की फिल्म का गाना किया यूज


स्लोवाकिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा की गई पोस्ट ने अभिनेता अल्लू अर्जुन के प्रशंसकों को खुश कर दिया है. पीएम मोदी ने ब्रातिस्लावा दौरे के दौरान शेयर कई गई पोस्ट में अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म AA23 का गाना इस्तेमाल किया है. जानें  क्या बोले फैंस. 

क्या तस्वीर साझा की?

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर साझा की है. पीएम मोदी को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान , ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (प्रथम श्रेणी) प्राप्त हुआ. इस अवसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने इसके बैकग्राउंड स्कोर के रूप में अनिरुद्ध रविचंदर द्वारा AA23 के थीम सॉन्ग ’23’ का उपयोग किया है. 

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सोशल मीडिया पर मचा रहा धूम

यह गाना सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है और AA23 के निर्माण के शुरुआती चरण में होने के बावजूद इंस्टाग्राम पर इसे 12 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. यह फिल्म अल्लू अर्जुन और निर्देशक लोकेश कनगराज के बीच पहला सहयोग है और भारत भर में बन रही सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है.

फैंस गर्व फील कर रहे

प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट में इस थीम म्यूजिक का इस्तेमाल होते ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. फैंस और फिल्मी पेजों ने इसे अल्लू अर्जुन की बढ़ती लोकप्रियता का बड़ा उदाहरण बताया. एक्स पर कई यूजर्स ने कहा कि अभिनेता का प्रभाव अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच चुका है. 

Tags: Allu Arjunnarendra modi
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