कोई ड्रिप लगाकर पहुंचा तो कोई फूट-फूटकर रोया, ‘Saiyaara’ फिल्म के थिएटर में दिखी छपरिगिरी, Video देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

Viral Video: काफी अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसे देख हर कोई दीवाना हुआ पड़ा है। ये फिल्म जिसकी है वो कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक ऐसा कलाकार है जो रातों रात अपनी डेब्यू फिल्म से सुपरस्टार बन गया। न ही मेकर्स ने कोई बड़ा प्रमोशन किया, और न ही किसी बड़े कलाकार ने इस फिल्म में काम किया। लेकिन जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई, उसने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। सिर्फ़ 3 दिनों में ही इसने दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। जी हाँ हम बात कर रहे हैं अहान पांडे और अनित पड्डा की फिल्म ‘सैय्यारा’ की। जी हाँ इस फिल्म को देख जनता इसकी दीवानी हो गई है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोहित सूरी निर्देशित रोमांटिक-म्यूजिकल ड्रामा ‘सैय्यारा’ इस शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। इसने पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। इसका टाइटल सॉन्ग अब हर जगह सुनाई दे रहा है। इस तरह यह फिल्म पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर बन गई है। वहीँ हाल ही में इस फिल्म के रिलीज होने के बाद कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जिस वीडियो में कई GEN-Z लोग फूट-फूटकर रो रहे हैं।

Saiyaara may or may not win any awards, but these people definitely deserve Oscars 😂 pic.twitter.com/fVS1GFJ2pu

— Meru (@MeruBhaiya) July 21, 2025