Peddi Trailer Out: क्रिकेट और कुश्ती में दांव-पेंच लड़ाते दिखे राम चरण, जान्हवी कपूर का दिखा अलग अंदाज, दिव्येंदु ने चौंकाया

Peddi Movie Trailer Released: बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘पेद्दी’ में राम चरण एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी एथलीट की भूमिका निभा रहे हैं, जो क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ में हिस्सा लेते हुए असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं. फिल्म का ट्रेलर जारी हो गया है, जिसमें जान्हवी कपूर और दिव्येंदु शर्मा शानदार अंदाज में दिख रहे हैं.

कैसा है फिल्म का ट्रेलर ?

मेकर्स ने फिल्म ‘पेद्दी’ का 3 मिनट 07 सेकेंड का ट्रेलर रिलीज किया है. इसमें आंध्र प्रदेश के विजयनगरम गांव के एक निडर और ऊर्जावान युवक पेद्दी से परिचित कराया गया है. गांव में पेड्डी को एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है जो लगभग हर खेल में माहिर है. क्रिकेट से लेकर कुश्ती और दौड़ तक. ट्रेलर में राम चरण को पूरे जोश के साथ कई खेलों में भाग लेते हुए दिखाया गया है. ट्रेलर से संकेत मिलता है कि पेद्दी न केवल मैदान पर विरोधियों से लड़ रहा है, बल्कि सामाजिक असमानता और जीवन की कठिन परिस्थितियों से भी जूझ रहा है. उसकी यात्रा भावनात्मक, प्रेरणादायक और जनप्रिय क्षणों से भरपूर प्रतीत होती है. राम चरण का दमदार लुक, प्रभावशाली उपस्थिति और ऊर्जा से भरपूर एक्शन सीन पूरे ट्रेलर में देखने को मिलते हैं.

जान्हवी कपूर और दिव्येंदु ने खींचा ध्यान

जाह्नवी कपूर फिल्म में अचियम्मा का किरदार निभाती दिखेंगी. ट्रेलर में राम चरण के साथ उनकी केमिस्ट्री इस कहानी को और भी रोचक बनाती हैं. इसके अलावा ट्रेलर में दिव्येंदु शर्मा का ग्रे शेड रोल दमदार लग रहा है.

ये कलाकार भी आए नजर

इस फिल्म में शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु शर्मा और रवि किशन भी मुख्य भूमिका में हैं. जबकि बोमन ईरानी एक विशेष भूमिका में नजर आएंगे. आपको बता दें कि ऑस्कर विजेता एआर रहमान ने फिल्म का संगीत तैयार किया है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म को पहले मार्च में रिलीज करने की योजना थी, फिर इसे अप्रैल के लिए टाल दिया गया गया. अब फिल्म को 4 जून को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा.

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