Peddi OTT Release: ओटीटी पर इस दिन तहलका मचाने आ रही है राम चरण-जाह्नवी की ‘पेड्डी’, जानें कब और कहां होगी रिलीज!

सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीतने के बाद, राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा ‘पेड्डी’ (Peddi) अब ओटीटी (OTT) पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह फिल्म 2 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम हो सकती है. हालांकि, फिल्म के मेकर्स की तरफ से अभी इस तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में स्ट्रीम की जाएगी, जिससे पूरे देश के दर्शक अपने घरों में बैठकर इस दमदार फिल्म का लुत्फ उठा सकेंगे.

बुच्ची बाबू सना का निर्देशन और ए.आर. रहमान का संगीत

‘उप्पेना’ फेम डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना के निर्देशन में बनी ‘पेड्डी’ एक ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है. फिल्म की कहानी एक ऐसे जुनूनी युवा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों से डटकर मुकाबला करता है. फिल्म में स्पोर्ट्स, जबरदस्त एक्शन, पारिवारिक इमोशन्स और हाई-वोल्टेज ड्रामा का ऐसा तड़का लगाया गया है, जो इसे एक परफेक्ट कमर्शियल एंटरटेनर बनाता है.

शानदार स्टार कास्ट और बॉक्स ऑफिस पर सफलता

फिल्म में ग्लोबल स्टार राम चरण मुख्य भूमिका में हैं, वहीं उनके अपोजिट जाह्नवी कपूर नजर आ रही हैं. इनके अलावा फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार शिवा राजकुमार, जगपति बाबू और ‘मिर्जापुर’ फेम दिव्येंदु जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम किरदारों में हैं.

फिल्म के संगीत की कमान ऑस्कर विजेता कंपोजर ए.आर. रहमान ने संभाली है. थिएटर रन के दौरान फिल्म के गानों, शानदार विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंस को दर्शकों ने खूब सराहा था. हालांकि, समीक्षकों से इसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की और यह इस साल की सबसे बड़ी तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हो गई. यही वजह है कि अब इसके डिजिटल प्रीमियर को लेकर भी फैंस के बीच भारी बज बना हुआ है.

नोट: हालांकि चर्चा यही है कि फिल्म 2 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी, लेकिन जब तक मेकर्स या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, तब तक दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना होगा. उम्मीद है कि मल्टी-लैंग्वेज में रिलीज होने के बाद ‘पेड्डी’ को सिनेमाघरों से भी ज्यादा बड़ा दर्शक वर्ग मिलेगा.