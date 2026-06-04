Peddi Movie Review: सिर्फ फिल्म नहीं, प्रेरणा की कहानी है ‘पेद्दी’; राम चरण का दिखा शानदार प्रदर्शन, कैसी लगी जान्हवी कपूर?

राम चरण की बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘पेद्दी’ आखिरकार 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. फिल्म में राम चरण की शानदार एक्टिंग दिखी है. नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर बुची बाबू सना ने फिल्म में जान डाल दी है. आखिर क्या है फिल्म की कहानी? राम चरण के आगे जान्हवी कपूर की एक्टिंग कैसी रही? चलिए सब कुछ जानते हैं इस फिल्म रिव्यू में.
फिल्म- पेद्दी
कलाकार- राम चरण, जान्हवी कपूर, शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु शर्मा, सत्या, बोमन ईरानी, अजय घोष, रविकिशन, तारक पोनप्पा, हरीश पेराडी, श्रीकांत अयंगर और अन्य
निर्देशक- बुची बाबू सना
निर्माता: वेंकट सतीश किलारू
रिलीज डेट- 4 जून, 2026
रेटिंग- 3.5/5
क्या है फिल्म की कहानी?
कहानी की बात करें तो, पेद्दी (राम चरण) और उसके साथी विजयनगरम के पास एक पहाड़ी के किनारे बसे एक गांव से आता है. खेलों में माहिर होने के कारण, कुछ लोग उसे खेल कार्यकर्ता के रूप में काम पर रखते हैं और पैसे कमाने के लिए खेल आयोजित करते हैं. वे पैसे कमाने के लिए ये खेल खेलता है. जिस गांव को वह अपना घर कहता है, उसकी कोई आधिकारिक पहचान नहीं है और सरकारी रिकॉर्ड में उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है. पेद्दी को स्थानीय सरपंच की बेटी अचियम्मा (जाह्नवी कपूर) से प्यार है. अप्पलासुरी (जगपति बाबू) एक आदर्शवादी व्यक्ति हैं जिनका जीवन भर का सपना अपने उपेक्षित गांव के लिए रेलवे स्टेशन बनवाना है. वर्षों के अथक संघर्ष के बावजूद, वे इसे साकार करने में असफल रहते हैं. इसके बाद पेद्दी अप्पलासुरी के मिशन को आगे बढ़ाता है और उस सपने को पूरा करने की कोशिश करता है.
कहानी उस वक्त नया मोड़ लेती है, जब इलाके के प्रभावशाली और ताकतवर लोग पेद्दी और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं. लेकिन पेद्दी अन्याय के सामने सिर झुकाने से इनकार कर देता है और अपने सम्मान के लिए डटकर खड़ा हो जाता है. इसके बाद शुरू होती है संघर्ष की एक लंबी दास्तान, जिसमें मिट्टी के अखाड़े, पारंपरिक कुश्ती और अपने हक की लड़ाई कहानी का केंद्र बन जाते हैं. क्या अंततः इस गांव को पहचान मिलेगी, और क्या पेद्दी वह हासिल कर पाएगा जो अप्पलासुरी नहीं कर सका? इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी.
कैसी है एक्टिंग?
राम चरण के अभिनय की बात करें, तो उन्होंने क्रिकेट, कुश्ती के सीन्स में जान डाल दी है. अभिनेता की एक्टिंग को 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए. फिल्म में जगपति बाबू का अप्पाला सूरी का किरदार फिल्म का मुख्य आकर्षण है. उन्होंने अपने अभिनय से प्रभावित किया. वहीं, बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर ठीक-ठाक लगी हैं.
क्या बोल रहे यूजर्स?
फिल्म को देख यूजर्स काफी उत्साहित दिख रहे हैं. साथ ही लोग फिल्म की काफी तारीफ कर रहे हैं.
I miss Peddi as cricketer mannnnn loved that swagggggg 🔥🔥🔥🥶🥶🥶#PeddiReview pic.twitter.com/8e5UZy2ZyF
— Venky (@luvcriCinema_) June 4, 2026
PEDDI has its moments, but it never quite reaches the level the hype promised. Ram Charan does his part
⭐ Rating: 3/5 | One-time watch for fans.#PeddiReview #RamCharan #TeluguCinema #MovieReview #Tollywood
https://t.co/VMZMnXpDih pic.twitter.com/JcLxrGOTST
— intellligent fool (@amitk17113567) June 4, 2026
Done with my show 😎
What a performer charan is 🫶
Don’t expect any typical elevations, entertainment.. Etc
It’s out and out his one man show.
The hospital scene is too good 😭😭🫶
Normal audience will love it #peddi #peddireview pic.twitter.com/d92jG41jlJ
— వనవాసి (@Laddu266) June 4, 2026