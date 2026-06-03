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रामचरण की परीक्षा है ‘पेद्दी’, भव्य रिलीज के लिए तैयार, लोगों ने फिल्म को लेकर दिए गजब रिएक्शन

राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' कुछ ही घंटों में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. तो इस फिल्म को लेकर लोगों की पहली प्रतिक्रियाएं क्या हैं? आइए देखते हैं कि इसे देख चुके लोग क्या कह रहे हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: June 3, 2026 7:01:30 PM IST

राम चरण की फिल्म पेद्दी इस दिन होगी रिलीज
राम चरण की फिल्म पेद्दी इस दिन होगी रिलीज


Peddi Movie Review: ‘आचार्य’ और ‘गेम चेंजर’ जैसी फ्लॉप फिल्मों के बाद, राम चरण की आगामी फिल्म ‘पेद्दी’ इस समय सुर्ख़ियों में बनी हुई है. इस फिल्म का प्रीमियर आज रात से शुरू हो रहा है. 

सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी प्रीमियर की अनुमति दे दी है. लोगों में फिल्म  को देखते हुए इसके टिकटों की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं. तेलंगाना में प्रीमियर के लिए एक टिकट की कीमत 600 रुपये तय की गई है. वहीं कल (4 जून) से सिंगल थिएटर में 100 रुपये और मल्टीप्लेक्स में 125 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

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भव्य रिलीज को तैयार है फिल्म ‘पेद्दी’ 

फिल्म की भव्य रिलीज के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. फिल्म रिलीज होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं और फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म कैसी होगी, टीम क्या कहेगी? समीक्षक क्या कह रहे हैं?  बता दें कि राम चरण इस फिल्म के मुख्य किरदार की भूमिका में हैं और इसका निर्देशन बुचीबाबू सना ने किया है. जाह्नवी कपूर इस फिल्म की हीरोइन हैं. इसके अलावा शिव राजकुमार और जगपति बाबू ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं. 

खेल की पृष्ठभूमि पर आधारित है फिल्म 

खेल की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक ग्रामीण जीवन पर आधारित एक इमोशनल ड्रामा है. वेंकट सतीश किलारू इसके निर्माता हैं. यह फिल्म एक खिलाड़ी के सफर को दर्शाती है. फिल्म मुख्य रूप से उसके अपने क्षेत्र के लिए किए गए संघर्ष पर केंद्रित है. निर्देशक बुचीबाबू ने कहा कि खेल व्यक्ति को, उसके क्षेत्र को पहचान दिलाता है और कई लोगों को बाहरी दुनिया से परिचित कराता है. उन्होंने कहा कि फिल्म एक भावनात्मक ड्रामा होगी, ठीक उसी तरह जैसे मुख्य किरदार है. उन्होंने कहा कि राम चरण का किरदार शानदार होगा और दर्शक अपने किरदार से पूरी तरह जुड़ जाएंगे.

पेद्दी की पहली समीक्षा

फिल्म पेद्दी की सेंसर जांच पूरी हो चुकी है. इसे U/A  सर्टिफिकेट मिल चुका है. फिल्म की अवधि तीन घंटे दो मिनट है. फिल्म निर्माता रवि शंकर ने बताया कि फिल्म देखने वाले सभी लोगों ने इसे ब्लॉकबस्टर बताया है और कहा है कि यह राम चरण के करियर की सबसे बड़ी फिल्म होगी और सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी. उन्होंने कहा कि टीम को फिल्म पर पूरा भरोसा है. वहीं शिव राजकुमार ने कहा कि राम चरण को इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा. टीम ने फिल्म के प्रमोशन में काफी जोर लगाया है, लेकिन उतना क्रेज नहीं बन रहा है. ट्रेलर उतना प्रभावशाली नहीं था, इसलिए उस स्तर का क्रेज नहीं है. कहा जा सकता है कि फिल्म की सफलता रिलीज के बाद होने वाली चर्चा पर निर्भर करती है.

Tags: entertainmentpeddiramcharan
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