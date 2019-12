बॉलीवुड न्यूज, मुंबई. Payal Rohatgi Detained Over Nehru Remark: बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी को राजस्थान पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. दरअसल पायल रोहतगी को स्वतंत्रता सेनानी मोतलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया था. पायल रोहतगी को गुजरात के अहमदाबाद से हिरासत में लिया गया और उन्हें बूंदी लाया जा रहा है. हालांकि पायल रोहतगी के ट्विटर अकाउंट से खुद के गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

ट्विटर पर पायल रोहतगी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है. बाद में राजस्थान पुलिस ने भी उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की थी. पायल रोहतगी के अकाउंट ने ट्वीट किया कि मुझे राजस्थान पुलिस ने मोतीलाल नेहरू पर विडियो बनाने के लिए गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बारे में जानकारी गूगल से ली थी. फ्रीडम ऑफ स्पीच को मजाक बना दिया गया है. पायल रोहतगी ने अपनी ट्वीट में पीएम ऑफिस, होम मिनिस्ट्री ऑफिस को भी टैग किया है.

बूंदी की एसपी ममता गुप्ता के मुताबिक, ‘पायल रोहतगी को गिरफ्तार कर बूंदी लाया जा रहा है. पायल रोहतगी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु पर टिप्पणी की थी. जिसके बाद उनके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66, 67 में मुकदमा दर्ज किया गया है.’

I am arrested by @PoliceRajasthan for making a video on #MotilalNehru which I made from taking information from @google 😡 Freedom of Speech is a joke 🙏 @PMOIndia @HMOIndia — PAYAL ROHATGI & Team- Bhagwan Ram Bhakts (@Payal_Rohatgi) December 15, 2019

बिग बॉस 8 सीजन में बतौर कंटेस्टेंट आ चुकीं पायल रोहतगी अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं. दरअसल पायल रोहतगी को राजस्थान पुलिस ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर गिरफ्तार किया है. पायल ने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पर एक विवादित वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें नेहरू परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी.

Rajasthan: Model & actress Payal Rohatgi detained by Bundi police, allegedly for her comment on former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. SP Mamta Gupta says, "Payal Rohatgi has been detained. Case registered." pic.twitter.com/KkKxXDwpgA — ANI (@ANI) December 15, 2019

जानकारी के मुताबिक पायल रोहतगी ने 21 सिकंबर 2019 को ये वीडियो शेयर किया था. वीडियो सामने आने के बाद युवा कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने पायल रोहतगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. चर्मेश शर्मा ने आरोप लगाया था कि पायल रोहतगी ने स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू की पत्नी पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है. इससे पहले भी बिग बॉस 13 को लेकर दिए गए बयान से पायल रोहतगी ने चर्चा का माहौल गर्म कर दिया था. पायल ने कहा था कि लोग बिग बॉस में फेमस होने और पैसा कमाने के लिए आते हैं.

सोशल मीडिया पर #IStandWithPayalRohatgi नाम से हैशटैग ट्रेंड करने लगा है. ट्विटर पर लोग पायल रोहतगी के समर्थन में उतर आए हैं. इस हैशटैग से अब तक करीब 15 हजार ट्वीट किए जा चुके हैं. पायल रोहतगी के समर्थन में आने वाले यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.

Dear @ashokgehlot51 @SachinPilot what are you and your police playing at ?

Why is Payal Rohatgi arrested ?#IStandWithPayalRohatgi https://t.co/QCROCCqb4e — Ramesh Solanki (@Rajput_Ramesh) December 15, 2019

दादा उनको नशा हैं पप्पू के रस का एक दिन ज़रूर उतरेगा — लक्की_गहलोत_🇮🇳 (@Rustic_chora) December 15, 2019

