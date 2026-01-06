पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में बवाल, दोस्त विशाल और बॉडीगार्ड में स्टेज पर हुआ झगड़ा; कहासुनी रिकॉर्ड

Pawan Singh News: भोजपुरी के पावर स्टार सिंह ने 5 जनवरी को अपना 40वां जन्मदिन मनाया है. लखनऊ में एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया था. जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों के साथ-साथ फिल्म और राजनीतिक दुनिया की मशहुर लोग शामिल हुईं है. अहाना कुमरा, कुब्रा सैत और कीकू शारदा भी पवन सिंह के जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए है. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी, और अब यह पार्टी विवादों में घिर गई है.

पवन सिंह के पार्टी में क्यों हुईं लड़ाई?

पवन सिंह की पार्टी का एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में आप जिसमें पावर स्टार के बॉडीगार्ड उनके करीबी दोस्त विशाल सिंह को धक्का देते दिख रहे है. पार्टी के माहौल के बीच स्टेज पर हुई इस अचानक घटना ने सबको चौंका दिया है. कुछ लोग विशाल सिंह को स्टेज से नीचे धक्का देते हुए दिख रहे है. बताया जा रहा है कि ये लोग पवन सिंह के बॉडीगार्ड हैं. धक्का इतना ज़ोरदार था कि विशाल स्टेज से नीचे गिर गए है.

विशाल भी इस बर्ताव से हैरान रह गए है. वह वापस स्टेज पर आए और बॉडीगार्ड्स से बहस करने लगे है. दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई. इसी बीच कुछ लोगों ने बीच-बचाव करके लड़ाई को शांत कराया है. जब यह हंगामा हो रहा था, तब पवन सिंह स्टेज पर मौजूद नहीं थे.

इस पूरे विवाद पर न तो विशाल और न ही पवन सिंह ने अभी तक कोई रिएक्शन दिया है. एक्टर को धक्का क्यों दिया गया, इसका कारण भी पता नहीं चला है. पवन सिंह के दोस्त के साथ इस तरह के बर्ताव से लोग हैरान हैं. विशाल और पवन सिंह के बीच का रिश्ता जगजाहिर है. फैंस ने विशाल को पावर स्टार के साथ हमेशा देखा है.

जब 5 जनवरी की आधी रात को पवन सिंह ने केक काटा है, तब विशाल भी मौजूद थे. विशाल के इंस्टाग्राम पर पवन सिंह के साथ उनकी कई तस्वीरें वायरल हैं. वह पावर स्टार को “भैया” (बड़े भाई) कहते हैं, और एक्टर भी विशाल को अपने छोटे भाई की तरह मानते है.

विशाल सिंह कौन हैं?

विशाल सिंह पेशे से एक्टर हैं. वह फिलहाल ज़ी टीवी के शो ‘गंगा मैया की बेटियां’ में नजर आ रहे हैं. वह पावर स्टार पवन सिंह के करीबी दोस्त हैं. उनके भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकारों के साथ अच्छे संबंध हैं. विशाल बिहार की मनीषा रानी के मैनेजर भी हैं. उनकी दोस्ती देखकर मनीषा और उनके बीच रोमांटिक रिश्ते की अफवाहें भी उड़ी थीं. हालांकि मनीषा ने डेटिंग की अफवाहों से इनकार कर दिया था.