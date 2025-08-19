Home > भोजपुरी > बिजली के कड़कते ही लगी पवन सिंह और पलक वर्मा के बीच रोमांस की आग, भीगी-भीगी साड़ी में दिखा एक्ट्रेस का सेक्सी फिगर

बिजली के कड़कते ही लगी पवन सिंह और पलक वर्मा के बीच रोमांस की आग, भीगी-भीगी साड़ी में दिखा एक्ट्रेस का सेक्सी फिगर

Bhojpuri Song: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की सोशल मीडिया पर बेहद तगड़ी फैन फॉलोइंग है, यही वजह है कि उनके हर गाने आते ही इंटरनेट पर छा जाते है, इसके अलावा उनके पुरानी गाने भी युट्यूब पर ट्रेंड करते हैं, ऐसी ही एक बार फिर पवन सिंह का एक पुराना गाना 'सड़िया' अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है और फैंस इस गाने को बार बार सुन रहे हैं।

Published By: chhaya sharma
Published: August 19, 2025 22:14:00 IST

पवन सिंह का भोजपुरी गाने ‘सड़िया’

11 अगस्त 2024 को रिलीज हुए इस भोजपुरी गाने ‘सड़िया’ (Sadiya) में पवन सिंह (Pawan Singh), पलक वर्मा के साथ ताबड़तोड़ रोमांस करते नजर आ रहे हैं और पलक भी पवन सिंह के बाहों में मदहोश नजर आ रही हैं। गाने में आगे बिजली कड़की है और फिर दोनों बारिश में भीग-भीगकर रोमांस करने लगे और एक दूसरे के प्यार में खो जाते है। इस दौरान एक्ट्रेस ने ब्लैक साड़ी पहनी है और बेहद खूबसूरत लग रही हैं। भोजपुरी गाने सड़िया’ में पलक का बोल्ड अंदाज भी लोगों तो बेहद पसंद आ रहा हैं। पवन सिंह के इस गाने पर अब तक 28 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। 

पवन सिंह ने अपनी दिलकश अवाज में गाया गाने ‘सड़िया’

बता दें कि इस भोजपुरी गाने ‘सड़िया’ पवन सिंह (Pawan Singh) ने अपनी दिलकश अवाज में गाया है और उनका साथ शिवानी सिंह ने दिया हैं। इस गाने के बोल कुदंन प्रीत ने लिखे हैं और म्यूजिक श्याम सुंदर ने दिया है। पवन सिंह के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह पिछले साल ‘हर हर गंगे’ में नजर आने के बाद अब उन्हें ‘जियो मेरी जान’ में देखा जाएगा। इसके अलावा उनके कई गाने भी युट्यूब पर रिलीज होते रहते है, जो उनके फैंस को बेहद पसंद है। 

