पहली पत्नी को याद कर रोते दिखे Pawan Singh, दूसरी पत्नि के लिए कहा- कुत्ते से भी प्यार हो जाता है

Pawan Singh In Rise and Fall: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों अशनीर ग्रोवर द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो राइज एंड फॉल (Rise and Fall) में धमाल मचा रहे हैं। शो के एपिसोड के क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और फैंस भी पवन सिंह को शो में काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। रियलिटी शो “राइज एंड फॉल” में एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कंटेस्टेंस से बातचीत करते दिखें। हाल ही में जब शो के कंटेस्टेंट अर्जुन ने पवन सिंह से शादी को लेकर सवाल किया, तो पावन सिंह ने जवाब दिया वो देवी थी.

पहली पत्नी को याद करते हुए इमोशनल

रियलिटी शो “राइज एंड फॉल” (Rise and Fall) में कंटेस्टेंट अर्जुन ने पवन सिंह से शादी को लेकर बात की तो, एक्टर ने अपनी पहली पत्नी को याद और इस दौरान वो इमोशनल हो गए। पवन सिंह (Pawan Singh) ने अपनी पहली पत्नी को देवी बताते हुए कहा- मेरी शादी हुई थी, लेकिन फिर मेरी दुनिया उजड़ गई, क्योंकिमेरी पत्नी ने 3 महीने में हमें अलविदा कह दिया, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, खैर वो तो देवी थी और मैंने उन्हें खो दिया.’

लव लाइफ को लेकर पवन सिंह ने कही बात

रियलिटी शो “राइज एंड फॉल” (Rise and Fall) में लव लाइफ के बारे में बात करते हुए पवन सिंह (Pawan Singh) ने कहा, ‘ वही कुछ सालों बाद जीवन में कुछ और लफड़ा हुआ यानी कोई ओर आया. वो कहते हैं ना कि किसी के साथ काम करो या फिर किसी जानवर को भी घर में रखो तो उससे भी लगाव हो जाता है और ऐसे ही क्लोजनेस हो गई थी। लेकिन परिवार वालों को ये सब ठीक नहीं लगा और उन्हें लगा की ये सब गलत है। वहीं अब वो जिंदगी बसी तो उसमें भी धक्का लग गया और अब मेरी शादी तलाक पर चल रही है.’

शुभांकर मिश्रा के एक पुराने पॉडकास्ट में भी किया जिक्र

बता दें कि इससे पहले भी पवन सिंह (Pawan Singh) ने शुभांकर मिश्रा के एक पुराने पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान पहली पत्नी को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा था कि- ऐसी मुमकिन नहीं है कि वो देवी (पहली पत्नी) मुझे दोबारा मिल जाए. अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें खुदकुशी की थी।