Pawan Singh नया Bhojpuri Song ‘नाच रे पतरकी’ हुआ वायरल, फैंस बोले- गर्दा उड़ा दिया भाई

Pawan Singh New Bhojpuri Song: भोजपुरी स्टार पवन सिंह का हाल ही में एक नया वीडियो सॉन्ग रिलीज हुआ है. इस गाने में उनके साथ अभिनेत्री श्वेता शर्मा नजर आ रही हैं. भोजपुरी फैंस के बीच गाने ने रिलीज के साथ ही धूम मचा दी है.

Published: September 11, 2025 18:35:58 IST

pawan singh new song
pawan singh new song

Pawan Singh Song Naach Re Patarki: भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) का नया गाना ‘नाच रे पतरकी’ (Pawan Singh Ka Naya Gana Naach Re Patarki) रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. इस गाने में पवन सिंह (Pawan Singh) और एक्ट्रेस श्वेता शर्मा (Shweta Sharma) की जोड़ी ने धमाल मचा दिया है. दोनों की सिजलिंग कैमिस्ट्री और धमाकेदार डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया है.

गाने में पवन सिंह का दबंग अंदाज और श्वेता शर्मा की अदाएं देखने लायक हैं. दोनों के बीच की कैमिस्ट्री ने गाने को और भी आकर्षक बना दिया है. गाने के रिलीज होते ही इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं और यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

यहां देखिए पवन सिंह का नया गाना

किसने लिखे गाने के बोल

गाने के लिरिक्स राहुल यादव ने लिखे हैं, जबकि म्यूजिक दीपक दिलकश और प्रियांशु सिंह ने दिया है. गाने के सिंगर पवन सिंह और गोल्डी यादव हैं. गाने को PRA Films के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है.

वायरल हुआ गाना

‘नाच रे पतरकी’ (Nach Re Patarki) का वीडियो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है और यह भोजपुरी सिनेमा के फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है. पवन सिंह और श्वेता शर्मा की जोड़ी को हिट बताया जा रहा है और गाने की सफलता को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि यह और भी रिकॉर्ड तोड़ेगा.

रियलिटी शो में पहुंचे पवन सिंह

इन दिनों पवन सिंह अशनीर ग्रोवर के नए रियलिटी शो राइज एंड फॉल में पहुंचे हैं. शो में उनकी दमदार पर्सनैलिटी दर्शकों के खूब पसंद आ रही है. विवादों के बीच हमेशा से रहे पवन सिंह ने इस शो में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. शो में आए दिन वो अपने वन लाइनर से दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं. 

