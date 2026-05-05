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‘मैं उड़ाऊंगा हेलीकॉप्टर…’, जब पवन सिंह ने बनाया ऐसा प्लान, भाग खड़े हुए खेसारी; निरहुआ ने किया खुलासा

Pawan Singh: भोजपुरी स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच की तकरार अक्सर मीडिया में सुनने को मिलती रहती है. एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने खुलासा किया था कि एक बार पवन सिंह ने ऐसा प्लान बनाया कि खेसारी भाग खड़े हुए.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 5, 2026 4:49:31 PM IST

जब पवन सिंह ने बनाया ऐसा प्लान कि खेसारी भाग खड़े हुए
जब पवन सिंह ने बनाया ऐसा प्लान कि खेसारी भाग खड़े हुए


भोजपुरी की दुनिया में भी सितारों से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं, जो दर्शकों का ध्यान खींचने का काम करते हैं. आज हम आपको एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा बता रहे हैं, जिसके बारे में पवन सिंह ने खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि पावरस्टार पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को देखते ही ऐसा प्लान बनाया कि उन्हें भागना पड़ा. चलिए जानते हैं ये किस्सा. 

जब पवन सिंह और खेसारी चले प्रचार करने

दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने आप की अदालत में पवन सिंह और खेसारी से जुड़ा किस्सा साझा किया था. उन्होंने कहा, ‘मैं 19 में चुनाव लड़ रहा था. उस दिन हम लोगों ने तय किया कि पवन सिंह, खेसारी लाल और निरहुआ तीनों जाएंगे प्रचार करने. और एक हेलीकॉप्टर बुक हुआ और मैं जाके बैठ गया. पवन सिंह आके बैठे. पवन सिंह बोले कि क्या देख रहे हो चलो. तो मैं बोला कि  अपना भाई खेसारी भी आ रहा है. मैंने कहा आने दीजिए क्या दिक्कत है.’

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फिर हुआ ऐसा कि खेसारी हुए हैरान

इसके बाद निरहुआ ने कहा, ‘खेसारी आए और बोले प्रणाम भैया. उसके बाद पवन सिंह ने पायलट से कहा पीछे देखो सर. अब हेलीकॉप्टर पावर स्टार उड़ाएगा. खेसारी जी बोल रहे हैं- ‘ऐ भैया देखिए, हमको इसीलिए ले जा रहे हैं. हम नहीं जाएंगे पवन जी आप शांत जाइए.’ फिर पवन सिंह ने खेसारी से कहा कि क्यों डर रहे हो आज हम हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे. आओ ना यार इधर बैठो अब पावर स्टार उड़ाएगा.’ इसके बाद खेसारी लाल यादव उतरे और बोले भैया हम नहीं जाएंगे प्रणाम.  यह पूरा किस्सा बताते हुए दिनेश लाल यादव हंसने लगे थे. 

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Tags: Dinesh Lal YadavPawan singh
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