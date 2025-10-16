Home > भोजपुरी > Pawan Singh और Neelam Giri का 4 साल पुराना भोजपुरी गाना, छठ से पहले फिर उड़ा रहा गदर

Pawan Singh और Neelam Giri का 4 साल पुराना भोजपुरी गाना, छठ से पहले फिर उड़ा रहा गदर

Chhath Puja Bhojpuri Song: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और नीलम गिरी का हिट गाना "कनिया नया बाड़ी" 2021 में रिलीज हुआ था. अब छठ के मौके पर फिर से इस गाने ने धमाल मचा दिया है.

By: Shraddha Pandey | Published: October 16, 2025 1:59:22 PM IST

Pawan Singh Chhath Song
Pawan Singh Chhath Song

Kaniya Naya Badi Bhojpuri Song: भोजपुरी म्यूजिक की दुनिया में एक बार फिर पवन सिंह (Pawan Singh) और नीलम गिरी (Neelam Giri) का गाना “कनिया नया बाड़ी” (Kaniya Naya Badi) सुर्खियों में है. यह गाना 2021 में रिलीज हुआ था, लेकिन छठ के मौके पर इसे लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है. सोशल मीडिया और यूट्यूब पर फैंस इसे जोर-शोर से शेयर कर रहे हैं, और गाने की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है.

इस गाने को लिखा है Azad Singh और Shyam Dehati ने. जबकि संगीत दिया है Chhote Baba ने. गाने का डायरेक्शन किया है Ravi Pandit ने, और परिकल्पना Deepak Singh की है. रिकॉर्डिंग का काम Avinash Singh ने किया है. इस गाने की टीम ने मिलकर एक ऐसा म्यूजिक वीडियो तैयार किया है, जो न केवल सुनने में शानदार है, बल्कि देखने में भी फैंस का मन मोह लेता है.

पवन और नीलम की कैमिस्ट्री

गाने की कहानी और बोल पारंपरिक भोजपुरी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिसमें गांव के प्रेम और उत्सव की झलक देखने को मिलती है. पवन सिंह और नीलम गिरी की कैमिस्ट्री भी गाने में बहुत आकर्षक लगी, जो इसे और भी यादगार बनाती है. शायद यही वजह है कि ये गाना 4 सालों के बाद भी धमाका मचा रहा है. 

इन दिनों सुर्खियों में दोनों सितारे

फैंस का कहना है कि कनिया नया बाड़ी” का रिदम और म्यूजिक बेमिसाल है. छठ के समय यह गाना घर-घर बज रहा है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. इसके अलावा, गाने के वीडियो क्लिप और डांस वर्जन भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वहीं, इन दिनों पवन सिंह राइज एंड फॉल शो और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. दूसरी ओर, नीलम गिरी भी बिग बॉस 19 की वजह से छाई हुई हैं. ऐसे में ये गाना वायरल होने की एक वजह ये भी है. 

Pawan Singh और Neelam Giri का 4 साल पुराना भोजपुरी गाना, छठ से पहले फिर उड़ा रहा गदर

