Pawan Singh की गोद में 11 साल छोटी Bhojpuri एक्ट्रेस; किया ऐसा तगड़ा रोमांस; गाना देख छूट जाएंगे पसीने

Pawan Singh Neelam Bhojpuri Song: भोजपुरी गानों का जलवा अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है बल्कि देश-विदेश में भी बड़ी ही दिलचस्पी से ये गाने सुने जाते हैं. वहीं लोगों के सबसे चहीते भोजपुरी स्टार पवन सिंह और नीलम गिरी का नया गाना ‘बिहारी के दम’ रिलीज़ हो गया है. यह गाना saregamahumbhojpuri यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुआ है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाने में पवन सिंह और सृष्टि भारती ने अपनी आवाज़ दी है. वहीं इस गाने में नीलम और पवन की जोड़ी गजब की लग रही है . वहीं गाने में दोनों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है.

पवन की गोद में बैठी नीलम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पावर स्टार जहां अपना स्वैग दिखा रहे हैं, वहीं नीलम अपने ग्रेस से हर किसी को अपना दीवाना बनाए हुए है. साथ ही बता दें कि पवन सिंह ने गाने की BTS फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इन गजब की फोटो में नीलम और पवन गजब के लग रहे हैं. एक्ट्रेस पावर स्टार की गोद में बैठी हैं. पवन सिंह हाथ में बंदूक पकड़े हुए हैं. कैप्शन में लिखा है, ‘बिहारी के दम.’

Petrol-Diesel Price Today: लो जी! फिर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम; तेल भरवाने जाने से पहले जरूर चेक करें जेब और ताजा रेट

1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़

गाने को यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुए सिर्फ़ 9 घंटे हुए हैं, और गाने को (खबर लिखे जाने तक) 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. इसे लगभग 1 लाख लाइक्स भी मिल चुके हैं. फैंस कमेंट्स में गाने की तारीफ़ भी कर रहे हैं. गौरतलब है कि नीलम गिरी ने पवन सिंह के साथ कई भोजपुरी गाने गाए हैं. इनमें “लहंगावा लस लस करता,” “लाल घाघरा,” “देवरा निहारे छतिया,” और “धनिया हमार नया बाड़ी” जैसे हिट गाने शामिल हैं. नीलम गिरी बिग बॉस 19 में दिखाई दीं, जहाँ उनकी शादी ने फैंस का दिल जीत लिया. हालाँकि, वह शो नहीं जीत पाईं. शो में उनकी दोस्ती तान्या मित्तल से हुई. हाल ही में, नीलम ने तान्या को उनके जन्मदिन पर एक स्पेशल नोट के साथ विश भी किया.

Repo Rate Hike: कार से लेकर होम लोन तक हुआ महंगा! RBI ने दिया तगड़ा झटका; बढ़ गया रेपो रेट