साड़ी खोल एक-दूजे से यूं लिपटे Pawan Singh और Monalisa, केमिस्ट्री देख आप भी आंहे भरने लगेंगे

Pawan Singh Monalisa Bold Chemistry: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में जब भी सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) और हॉट दीवा मोनालिसा (Monalisa) की जोड़ी स्क्रीन पर आती है, फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं. इसी का ताजा उदाहरण है उनका सुपरहिट गाना मुआई दिहला राजा जी (Muai Dihla Rajaji), जिसने रिलीज के बाद इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था.

11 साल पहले रिलीज हुए इस गाने में मोनालिसा का बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज देखने लायक है. उनका हर एक्सप्रेशन और डांस मूव स्क्रीन पर आग लगा देता है. वहीं, पवन सिंह की दमदार आवाज और करिश्माई स्क्रीन प्रेजेंस गाने को और भी खास बना देती है. दोनों की केमिस्ट्री इतनी हॉट और एनर्जेटिक है कि दर्शक बार-बार इस वीडियो को रिपीट कर रहे हैं.

यहां देखें वीडियो सॉन्ग

मोनालिसा ने अपने लुक से सबको दीवाना बना दिया है. ट्रेडिशनल ड्रेस में भी उन्होंने बोल्डनेस और ग्लैमर का ऐसा तड़का लगाया है कि फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं. वहीं, पवन सिंह के साथ उनका रोमांटिक अंदाज गाने को और भी मसालेदार बना देता है.

भोजपुरी सिनेमा की सबसे कातिल हसीना है Pawan Singh की ये हिरोइन, फिगर देख खड़ा हो जाएगा रोम-रोम

पवन सिंह और मोनालिसा का बोल्डेस्ट वीडियो

फैंस के रिएक्शन भी इस गाने के साथ-साथ खूब वायरल हुए. पवन सिंह और मोनालिसा का बोल्डेस्ट वीडियो देखने के बाद लोगों ने इसे भोजपुरी का असली जलवा बता दिया था. वहीं कई लोग इस जोड़ी को भोजपुरी सिनेमा की सबसे हॉट और आइकॉनिक जोड़ी कहने लगे.

यूट्यूब पर गाने ने मचा दिया था तहलका

यूट्यूब पर गाने ने कुछ ही दिनों में करोड़ों व्यूज बटोर लिए थे. बता दें अबतक इस गाने को 11 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. गाने की धुन और बोल्ड विजुअल्स ने इसे पार्टी और डांस का परफेक्ट नंबर बना दिया. आज भी अगर आप ये गाना देखेंगे तो आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा.