भोजपुरी सुपरस्टार pawan singh के पास है करोड़ों की दौलत, लग्जरी कारों का कलेक्शन देख चौंधिया जाएंगी आंखें और खिसक जाएगी पैरों तले जमीन

पवन सिंह अब एक नई लग्जरी कार लेने वाले हैं जिसकी कीमत करोड़ों तक की है जिसको लेकर वो काफी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं ऐसा मन जा रहा इस बार की नवरात्री पवन सिंह के घर में आएंगी नयी कार।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 18, 2025 23:28:00 IST

pawan singh buys new toyota land cruiser
pawan singh buys new toyota land cruiser

Pawan Singh Buys New Car: पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी बड़े सुपरस्टार हैं उनको उनकी दमदार एक्टिंग और काफी सुरीली आवाज के लिए जाना जाता है और वह इन्हीं कुछ कारणों की वजह से अपने  फैंस के दिलों पर राज करते हैं। उनके गानों और फिल्मों का इंतजार उनके चाहने वाले काफी बेसब्री से किया करते हैं। पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी अमीर स्टार में गिना जाता है उनकी धन दौलत देखकर सभी लोग हैरान हो जाया करते हैं लेकिन इस बार न तो उनका कोई नया गाना आया है और ना कोई नई फिल्म आई है लेकिन पवन सिंह इस बार काफी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं और उनके फैंस के लिए खुशी की बात सामने आ रही है दरअसल बात यह है कि पवन सिंह अब एक नई लग्जरी कार लेने वाले हैं जिसकी कीमत करोड़ों तक की है। 

पवन को है लग्जरी गाड़ियों की कलेक्शन का शौक

पवन सिंह गाड़ियों की काफी ज्यादा शौकीन माने जाते हैं उनके पास काफी सारी लग्जरीज गाड़ियां है और अब उनकी इन लग्जरी गाड़ी में एक और गाड़ी जुड़ने जा रही है, उन्होंने टोयोटा नाम की नई लैंड क्रूजर का टेस्ट ड्राइव कंप्लीट कर लिया है और जल्दी ही  इसको खरीद लेंगे यह गाड़ी की कीमत लगभग 3 करोड़ तक बताई जा रही है सबसे खुशी की बात यह है कि पवन सिंह यह गाड़ी नवरात्रि के मौके पर खरीद रहे हैं फैंस ऐसा कह रहे हैं कि पवन सिंह का यह शाही अंदाज उनकी लग्जरी लाइफ़स्टाइल को काफी हद तक खास बना देगा पवन सिंह जो गाड़ी लेने वाले हैं वह हाल ही में भारत में लॉन्च की गई है। 

भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को है गाड़ियों से काफी ज्यादा लगाव 

पवन सिंह गाड़ियों के मामले में हमेशा से लाइमलाइट में रहते हैं उनकी कार का कलेक्शन देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश और हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी हर एक कार काफी लग्जरी वाली गाड़ियों में से एक होती है और पवन सिंह अब जो लग्जरी कार लेने वाले हैं उसमें हाई टेक्नोलॉजी और काफी दमदार फीचर दिए गए हैं फैंस उनकी इस खुशी में शामिल होने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनको यह लग्ज़री कार चलते हुए देखना चाहते हैं। 

पवन सिंह का शानदार करियर और फैंस से मिला उन्हें बेहद प्यार

पवन सिंह के करियर की बात की जाए तो उन्होंने भोजपुरी में काफी सारी सुपरहिट फिल्में दी है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है उन्होंने काफी सारे ऐसे गाने भी दिए हैं जो भोजपुरी ही नहीं पूरे देश में काफी फेमस हुए जैसे ‘लॉलीपॉप लागेलू’ और भी काफी सारे गाने ऐसे ही है। उनके अलावा वह काफी सारे म्यूजिक वीडियो वेब सीरीज और स्टेज शो में भी अपना टैलेंट दिखाकर फैंस का दिल जित लेते हैं।  उनके फैंस उन्हें भोजपुरी ‘पावरस्टार’ कहकर भी बुलाते हैं और हर उनका फैन उनकी नई फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार करता है। 

