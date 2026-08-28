भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर फिर बजेगा पवन सिंह का डंका: ‘जियो मेरी जान’ का टीजर आते ही सोशल मीडिया पर मचा बवाल, जानिए रिलीज डेट और फिल्म से जुड़ी हर धमाकेदार बात!

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की आने वाली मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘जियो मेरी जान’ का टीजर रक्षाबंधन के खास मौके पर रिलीज कर दिया गया है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. जेपी स्टार पिक्चर्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आए इस 1 मिनट 13 सेकंड के टीजर में पवन सिंह अपने पुराने दमदार और एक्शन से भरपूर अंदाज में नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है. मेकर्स ने यह भी ऐलान कर दिया है कि यह धमाकेदार फिल्म इस साल दशहरा के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. उमाशंकर प्रसाद द्वारा निर्मित आयुष राज गुप्ता के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक्शन, रोमांस और भरपूर मनोरंजन का तड़का देखने को मिलने वाला है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था.

दशहरा पर सिनेमाघरों में गर्दा उड़ाने आ रहे हैं पवन सिंह

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह अपनी नई फिल्म ‘जियो मेरी जान’ के साथ इसी दशहरा पर थिएटर्स में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रिलीज हुए इस फिल्म के टीजर ने दर्शकों के बीच खलबली मचा दी है. 1 मिनट 13 सेकंड के इस छोटे से वीडियो में पवन सिंह का एक्शन अवतार और उनका खूंखार तेवर साफ झलक रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होने का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

रक्षाबंधन पर मेकर्स का फैंस को बड़ा तोहफा

फिल्म के निर्माता उमाशंकर प्रसाद ने टीजर रिलीज के मौके पर बताया कि ‘जियो मेरी जान’ पूरी तरह से दर्शकों को भरपूर मनोरंजन देने के लिए बनाई गई है. रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर इस टीजर को रिलीज करना पूरी टीम के लिए एक बेहद अलग एक्सपीरिएंस रहा है. उनके मुताबिक, फिल्म की कहानी और पवन सिंह की एक्टिंग दर्शकों को सिनेमाघरों में एक अलग ही रोमांच का अनुभव कराएगी. पूरी टीम ने इस प्रोजेक्ट पर दिन-रात कड़ी मेहनत की है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि फैंस इस फिल्म को अपना भरपूर प्यार देंगे.

एक्शन, थ्रिल और दमदार डायलॉग्स से भरपूर है टीजर

टीजर में पवन सिंह के अलावा फिल्म के जबरदस्त एक्शन सीन्स और धमाकेदार एलिमेंट्स की झलक दिखाई गई है, जिसे दर्शकों के टेस्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. खुद एक्टर पवन सिंह ने भी अपनी फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट शो की है. उनका कहना है कि दर्शकों के बेशुमार प्यार और आशीर्वाद की बदौलत ही वह एक बार फिर ऐसा एक्शन पैक्ड प्रोजेक्ट लेकर आए हैं. पवन सिंह ने अपने सभी फैंस से अपील की है कि वे इस फिल्म को परिवार के साथ थिएटर्स में जाकर जरूर देखें और इसे ब्लॉकबस्टर बनाएं.

स्टार कास्ट और पर्दे के पीछे की पूरी टीम

फिल्म ‘जियो मेरी जान’ में पवन सिंह के साथ लीड रोल में रूपाली जाधव और सपना चौहान नजर आने वाली हैं, जिनकी केमिस्ट्री पर्दे पर देखने लायक होगी. इस फिल्म की शानदार कहानी और स्क्रीनप्ले राकेश त्रिपाठी ने लिखी है, जबकि इसका सह-निर्माण आयुष राज गुप्ता ने किया है. सपोर्टिंग रोल में संजय वर्मा, विनीत विशाल, साहिल सिद्दीकी, कुणाल सिंह, दिवंगत बृजेश त्रिपाठी, जफर खान, संजीव मिश्रा, धामा वर्मा, रवि तिवारी और सुजीत भट्ट जैसे जाने-माने कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. दशहरा पर रिलीज की खबर सामने आने के बाद से ही भोजपुरी दर्शक सोशल मीडिया पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और फिल्म के लिए अपनी एक्साइटमेंट शेयर कर रहे हैं.

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