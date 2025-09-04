फिर विवादों में फंसे Pawan Singh, वायरल हो रहा है नया वीडियो, अपनी गंदी हरकतो में किया भतीजे को शामिल

Pawan Singh and Anjali Raghav Viral Video: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर स्टार पवन सिंह के दिन आज कल बेहद खराब चल रहे हैं और वो एक के बाद एक विवादो घिरे नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक्टर का एक वीडियो वायर हुआ था, जिसमें वो हरियाणवी एक्ट्रेस और सिंगर अंजलि राघव की कमर को छूते हुए और इस वीडियो के वायरल होते ही पूरे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई थी और पवन सिंह को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। वहीं अब एक बार फिर एक्टर का एक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है और वो फिर से विवादों में घिर गए हैं, तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा

फिर फंसे पवन सिंह विवादो

दरअसल, सोशल मीडिया पर पवन सिंह का एक और नया वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर अपने छोटे भतीजे को डांस स्टेज पर बुलाते है और जबरदस्ती अंजलि राघव को गले लगाने के लिए कह रहे हैं। वहीं अंजलि के अलावा भी स्टेज पर एक और महिला दिख ही हैं और पवन सिंह उनके साथ भी भतीजे को ये ही काम करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि पवन सिंह का भतीजा इस हरकत को करने से झिझक रहा है, लेकिन फिर भी एक्टर उसे जबरदस्ती ऐसा करने के लिए कह रहे हैं।

पवन सिंह का नया वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर पवन सिंह का ये नया वीडियो भी खूब बवाल मचा रहा है और लोग उन्हें फिर से काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। पवन सिंह का अंजलि राघव को गलत तरीके से छोने वाला मामला ठंडा हुआ ही नहीं था और ये मामला उनके गले का फंदा बन गया है। पवन सिंह को लोग ट्रोल कर रहे है और भतीजे को गलत हरकत सिखाने के लिए यूजर्स उनकी सिंह की आलोचनाएं कर रहे हैं।

पवन सिंह ने मांगी थी अंजलि राघव से माफी

बता दें, पवन सिंह के अंजलि राघव को गलत तरीके से छोने वाला वीडियो वायरल होने के बाद अंजलि राघव ने भी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था और पवन सिंह पर गलत ढंग से छूने का आरोप लगाया था और कहा था कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ रही हैं। इसके बाद पवन सिंह ने पोस्ट शेयर करते हुए अपनी इस हरकत की माफी भी अंजलि राघव से भी मांगी थी।