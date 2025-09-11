इस काम को करने से थर-थर कापते हैं भोजपुरी स्टार Pawan Singh, रियलिटी शो में किया चौका देने वाला खुलासा, हुआ है करोड़ों का नुकसान

Pawan Singh In Rise And Fall: भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह हमेशा खबरों में छाए रहते हैं. इन दिनों एक्टर रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रहें हैं और शो की शुरुआत से ही सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में एक्टर नें इस शो में बेहद चौका देने वाला खुलासा किया है कि उन्हें सबसे ज्यादा डर किस से लगता है.

रियलिटी शो राइज एंड फॉल में मचाया पवन सिंह से धमाल

दरअसल, अशनीर ग्रोवर द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो राइज एंड फॉल (Rise and Fall) में पवन सिंह अपने बिंदास अंदाज की वजह से काफी ज्यादा अटेंशन गेन कर रहे है और लोगों उन्हें सोशल मीडिया पर काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं. वहीं इस शो में आए सभी कंटेस्टेंट अपनी निजी जिंदगी के बारे में कई बातें कर रहे हैं, इस दौरान पवन सिंह (Pawan Singh) ने भी अपने कई राज खोले हैं, एक्टर ने बताया है कि उन्हें किस चीज से काफी ज्यादा डर लगता हैं. रियलिटी शो राइज एंड फॉल के एक एपिसोड के क्लिप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें पवन सिंह बता रहे हैं, कि उन्हें फ्लाइट में जाने से काफी डर लगता है.

पवन सिंह को लगता है फ्लाइट में जानेसे डर

रियलिटी शो राइज एंड फॉल (Rise and Fall) के एक एपिसोड में कंटेस्टेंट से बात करते हुए पवन सिंह ने बताया कि उन्हें फ्लाइट में जाने से डर लगता है और इसी वजह से वो करीब 5 करोड़ का नुकसान झेल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसा किया है कि फ्लाइट टिकट बुक करवाई है और डर की वजह से कैंसिल करवा दी है. पवन सिंह (Pawan Singh) ने आगे बातचीत में कहा कि एयरपोर्ट जाते हुए मौसम खराब हो जाता है या तेज बारिश होने लग जाए, तो मै अपनी गाड़ी घर की ओर मोड़ लेता हूं और तुरंत टिकट कैंसिल कर देता हूं. कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं एयरपोर्ट पर भी बैठा रहता हूं और फ्लाइट मिस हो जाती है. ऐसे तो करीब 500 से ज्यादा बार हुआ होगा.

रियलिटी शो राइज एंड फॉल में आए बेहतरीन कंटेस्टेंट

बता दें कि अशनीर ग्रोवर द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो राइज एंड फॉल (Rise and Fall) की शनिवार, 6 सितंबर से हुई है। शो में आए सभी कंटेस्टेंट्स लोगों का ध्यान अपनी और खींच रहे हैं। इस रियलिटी शो राइज एंड फॉल में भोजपुरी स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) के अलावा स्प्लिट्सविला X5 विजेता आकृति नेगी (Akriti Negi) , कीकू शारदा, अरबाज पटेल, आदित्य नारायण, धनश्री वर्मा, नयनदीप रक्षित, नूरिन शा, बाली, आरुष भोला, अर्जुन बिजलानी, संगीत फोगट, अनाया बांगर, अहाना कुमारा और कुब्रा सैत जैसी कई धांसू पर्सनैलिटी नजर आई हैं। कई लोगों का कहना है कि ये शो सलमान खान के बिग बॉस 19 से भी ज्यादा तहलका मचा सकता है।